8 Mart kadınlar günü fotoğraf yarışması

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:37

Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi Yararına Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor. Yarışmaya 22 Şubat’a kadar başvuru kabul edilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Citymall tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Kadın Emeği” konulu fotoğraf yarışmasından elde edilecek tüm gelir LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.

Yarışmaya 22 Şubat’a kadar başvuru kabul edilecek. Yarışma sonucu seçilen eserler 1 ile 11 Mart tarihleri arasında City Mall’da sergilenip satışa sunulacak. Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesine http://citymallcyprus.com/tr/fotograf/ adresinden ulaşabilecek