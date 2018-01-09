8 ocak milli piyango çekilişi

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 13:04

200.000 TL'lik Büyük İkramiye "30397" Numaralı Bilete İsabet Etti

8 Ocak çekilişi gerçekleşti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “30397” numaralı bilete isabet etti. Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.