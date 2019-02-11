“AB ÇATISI ALTINDA İKİ DEVLET AKLIN YOLUDUR”

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 19:47

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Tatar, BRT’de katıldığı canlı yayında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Özel sektörde ek maaş desteği ile ilgili Tatar, “Bu çalışma yerli istihdamı desteklemiyor” görüşünü ifade etti.

Ersin Tatar, “Hükümetin kafası karışık… Sayın Zeki Çeler’in çalışması hükümetin onayı olmadan gündeme geliyor. Başbakan rahatsız. Ana gündem meselesi olmaması gerekirdi diyor. Ham bir konu. Daha net değil ve hükümetin kararı yok diyor… Nasıl olur da bir bakan bunu gündeme getiriyor? Sayın Zeki Çeler devletin parası ile şov yapmaya çalışıyor. Biz bu oyuna gelmeyiz. Bu ülkede çalışan her birey için geleceği iyi hesaplamalıyız…” şeklinde konuştu.

Tatar, UBP’nin asla sendikalaşmanın ve özel sektör çalışanının karşısında olmadığını, yapılmak istenenin özel sektöre ve çalışanlarına da zarar vereceğini düşündükleri için tepki gösterdiklerini ifade etti.

“HÜKÜMET VE CUMHURBAŞKANLIĞI GÜNÜ GELİNCE KONUŞULUR”

UBP’nin ana muhalefet görevini en iyi şekilde yürüttüğünü kaydeden Tatar, şöyle konuştu:

“İktidar olmayı istiyoruz ama alengirli oyunlara, vekil transferlerine girmeyiz. Zamanını bekleriz. UBP bu gidişle herhalde tek başına iktidar da olur. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, bu zorlama hükümetin sürmeyeceği konuşulmaktadır. İş dünyası da tedirgindir. Top gelirse oturur konuşuruz. Söz, yetkili kurullarımızdadır. Günün sonunda yetkili kurullar karar verir. Zamanı geldiğinde, Cumhurbaşkanlığı, hükümet oturur konuşulur. Ben Genel Başkanım; böyle isterim diye bir şey olmaz. Yetkili, kurullar karar verir.”

Tatar, “Çok dikkati olmak zorundayız. Siyasetin değişkenliği içinde bu işler nasıl olur, oturur konuşuruz ama mantıklı olmalıyız” diye de ekledi.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ziyareti sonrası bazı çevrelerin kutuplaşma yaratmaya çalıştığını belirten Tatar, “UBP bazı meselelere daha da fazla sahip çıkma adına siyasetini daha da olgunlaştıracaktır. Eğer bazı hedeflerimiz varsa siyasetimizi ona göre şekillendirmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

“KARAR YETKİLİ ORGANLARIN”

UBP’nin kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma arayışı içinde olduğunu ifade eden Tatar, “Ama günün sonunda bütün bunlar yetkili kurullarda şekillenecek. Kesin konuşmamak lazım ama şartlı hükümet de kurulmaz, kurmayız. Bu bize yakışmaz. Şartlı hükümet kuracağız da şunu destekleyeceğiz, böyle bir şey parti gündeminde şu an yok. İleride hükümet de ne olur ne olmaz o ayrı bir konu. İleride bir takım durumlar ortaya çıkabilir mi? Bunu şimdiden söylemek mümkün değildir. Ama tüm konuları yetkili organlarda günü geldikçe, UBP’ye yakışır bir şekilde, mantıklı olarak hedeflerimizin yakalanması adına enine boyuna tartışmak lazım” diye konuştu.

“AB ÇATISI ALTINDA İKİ DEVLET AKLIN YOLUDUR”

“Crans-Montana sonrası ‘bizim nesil bu fırsatı kaçırmıştır’ diyen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, ortada zemin yokken şimdi alelacele masaya oturmaya çalıştığını” savunan Tatar, federasyonda ısrar etmenin 50 yıldır bir yarar sağlamadığının görüldüğünü söyledi.

Ersin Tatar, UBP’nin, AB çatısı altında iki devlet formülünü akıllı yol olarak gördüğünü ifade etti.

Tatar, “Bu politika Sayın Akıncı’da yok. 26 Şubat’ta yapılacak görüşmeden de bir beklentimiz yok. Tribünlere oynamaktadırlar. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Sayın Akıncı, görüşme fotoğraflarıyla sahnede olmaya çalışıyor” iddiasında bulundu.