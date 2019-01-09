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ABD, 3 SAAT BOYUNCA KAPI ZİLİNİ YALAYAN ADAMI ARIYOR

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Salinas ilçesinde yaşan Dungan ailesinin kapı zilini 3 saat boyunca yalayan adam, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, söz konusu şahsı yakalamak için çalışma başlattığını söyledi.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 15:00
ABD, 3 SAAT BOYUNCA KAPI ZİLİNİ YALAYAN ADAMI ARIYOR

Şoke eden görüntüleri izleyen ev sahipleri, görüntüleri izledikten sonra durumu polise bildirdi. Salinas Polis Departmanı Sözcüsü olayla ilgili açıklama yaparak "Görüntünün çok net olmasına şaşırdık, şüphelinin kimliğini belirlemek uzun sürmedi" dedi.

33 YAŞINDAKİ ROBERTO DANIEL ARROYO

Polis, kapı zilini yalayan şahsın 33 yaşındaki Roberto Daniel Arroyo olduğunu açıkladı ve yakalanması için arama çalışması başlatıldığını ifade etti.

Sylvia Dungan, kendisinin ve eşinin olayın gerçekleştiği saatlerde dışarıda olduklarını fakat çocuklarının evde uyuduğu söyledi.

"HİÇ KİMSEYE ZARAR VERMEDİ"

Sylvia Dungan, "Daha sonra bu görüntülere gülmeye başladım çünkü teknik olarak hiçbir şeye ve hiçkimseye zarar vermedi" dedi.

Olayın ardından aile hafta sonu boyunca zili sterilize etmek için uğraştığı bilgisi aktarıldı.

 

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