Ana Sayfa Dünya ABD Başkan Yardımcısı Pence, halihazırda İsrail'i ziyaret ediyor

ABD Başkan Yardımcısı Pence, halihazırda İsrail'i ziyaret ediyor

ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, şimdi de yeni barış planının 2018 yılında dünya ile paylaşılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:39
ABD Başkan Yardımcısı Pence, halihazırda İsrail'i ziyaret ediyor
 ABD ağzındaki baklayı çıkardı! Barış planı bu yıl içinde... ABDKudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, şimdi de yeni barış planının 2018 yılında dünya ile paylaşılacağını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Pence, halihazırda İsrail'i ziyaret ediyor.
 

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail ziyareti sürerken, Beyaz Saray Washingtonyönetiminin barış planını bu yıl içinde duyuracağını ilan etti.

Açıklamada, plan açıklanmadan hem Filistin hem de İsrail tarafının hazır olması gerektiği vurgulandı.

 

 

ABD lideri Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı, bölgede deprem etkisi yaratmıştı. Dünya çapında gösterilere yol açan kararın ardından Filistin lideri Mahmud Abbas, ABD'nin gündeme getireceği hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Beyaz Saray'ın bugünkü açıklamasında dikkat çeken bir başka nokta, hiçbir yüksek seviyeli ABD'li diplomatın 6 Aralık'tan bu yana Filistinlilerle iletişim kurmadığının belirtilmesi.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

Başkan Taydaş afrin açıklaması
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık