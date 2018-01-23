Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:39

ABD ağzındaki baklayı çıkardı! Barış planı bu yıl içinde... ABD Kudüs 'ü İsrail 'in başkent i olarak tanımasının ardından, şimdi de yeni barış plan ının 2018 yılında dünya ile paylaşılacağını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Pence, halihazırda İsrail'i ziyaret ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail ziyareti sürerken, Beyaz Saray Washingtonyönetiminin barış planını bu yıl içinde duyuracağını ilan etti.

Açıklamada, plan açıklanmadan hem Filistin hem de İsrail tarafının hazır olması gerektiği vurgulandı.

ABD lideri Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı, bölgede deprem etkisi yaratmıştı. Dünya çapında gösterilere yol açan kararın ardından Filistin lideri Mahmud Abbas, ABD'nin gündeme getireceği hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Beyaz Saray'ın bugünkü açıklamasında dikkat çeken bir başka nokta, hiçbir yüksek seviyeli ABD'li diplomatın 6 Aralık'tan bu yana Filistinlilerle iletişim kurmadığının belirtilmesi.