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ABD ve Türkiye arasında neler konuşuldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 23:58
ABD ve Türkiye arasında neler konuşuldu
Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerle ilgili NATO'dan flaş açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden "memnuniyet duyduğunu" dile getiren Stoltenberg, ABD ve Türkiye'nin uzun süre DEAŞ'la mücadelede birlikte hareket ettiklerini anımsattı.

Stoltenberg, Türkiye'nin altyapısı, havaalanları, askeri üsleriyle DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, "Dün, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ABD ve Türkiye arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmeleri olumlu karşılıyorum." dedi.

 

NATO'nun Irak'taki güvenlik güçlerinin eğitilmesi konusuna eğileceğini belirten Stoltenberg, "Irak, NATO müttefiki Türkiye'nin komşusu durumunda. Burada NATO komşu bölgelere istikrar sağlamak konusunda sorumluluk hissediyor." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun geçmişte Afganistan'daki gibi büyük askeri operasyonlar düzenlediğini, bugün ise yerel unsurların eğitilmesi hususuna yöneldiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemeleriyle ilgili Stoltenberg, "Bütün NATO üyesi ülkeler artık Pyongyang'ın füze menziline girmiştir. Kuzey Kore'ye baskının artırılması gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı Münih Güvenlik Konferansı18 Şubat'ta sona erecek.

 
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