ABD vize krizi çözüldü dolar düştü

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 19:20

ABD ile vize krizi çözüldü

ABD ile vize krizi çözüldü. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği vize krizinin tamamen çözüldüğünü duyurdu. Türk vatandaşlarına vize başvurularında randevu kısıtlaması kaldırıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ise, "Türk hükümeti hiçbir güvence vermedi" açıklaması yaptı.

ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi çözüldü. ABD Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, 'Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı. Vize hizmetlerine tamamen yeniden başlanacak' denildi.



Türk vatandaşlarının vize başvurularında randevu kısıtlaması kaldırıldı.



TÜRKİYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili ABD'ye herhangi bir güvence verilmediğini duyurdu.



Türkiye Büyükelçiliği'nin açıklamasında, 'Vize kısıtlamasını eş zamanlı kaldırdık. Türk hükümeti hiçbir güvence vermedi' vurgusu yaptı.



ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASINDA ŞÖYLE DENİLDİ:



'Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızda yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızın birini gözaltına almak ya da tutuklama istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir.'



'Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kayglarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürmektedir.'





TÜRKİYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:



'ABD'nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.'



'ABD'nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD'nin Türkiye'den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.'



'Öte yandan, ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye'nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.'



ABD DIŞİŞLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI



Türkiye ile vize krizinin çözülmesiyle ilgili bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile vize hizmetlerinde yaşanan krizin tamamen çözüldüğü belirtildi.



VİZE KRİZİNDE NELER YAŞANMIŞTI?



ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.



Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.



Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının ocak ayı olduğunu açıklamıştı.