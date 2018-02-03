Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 20:44

'ABD, PYD'ye verdiği silahlardan dolayı yargılanabilir'

Uzmanlar, PYD'ye verdiği silah desteğinin uluslararası hukuka aykırılığı nedeniyle ABD'nin uluslararası mahkemelerde yargılanabileceğini belirtiyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, ABD'nin PYD'ye verdiği silah desteğini bir kez daha gündeme getirdi. ABD'nin, birçok ülkenin terör listesinde bulunan PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye silah desteği, kamuoyunda büyük tepki çekiyor.



ABD'nin silah desteğinin hukuki boyutunu AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, bu durumun gelecekte uluslararası mahkemelere taşınabileceğine işaret etti.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, ABD ve Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini hatırlatarak, PYD'nin, PKK tarafından kurulan ve yönetilen bir örgüt olduğuna dair kuşku bulunmadığını söyledi.



ABD YARGILANMALI



Konu ile ilgili bir açıklama da AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.



Twitter'dan bir açıklama yapan Tayyar,' Türkiye, teör örgütlerine silah yardımı yaptığı gerekçesiyle ABD'yi yargılamadır' dedi.



Şayyar şöyle devam etti: FETÖcülerin hazırladığı sahte, yalan, montaj sözde belgeler ve tehditle aldıkları ifadelerle Türkiye'yi yargılayan ABD, terör örgütlerine verdiği silahlar ortadayken çok daha haklı gerekçelerle yargılanabilir.









SON İKİ BAŞKAN VE HİLLARY CLİNTON ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANABİLİR



Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur da köşesinde konu ile ilgili önemli bir detaya dikkat çekti ve Obama, Trump ve Clinton'un yargılanabileceğini belirtti.



İşte o yazı:



Oysa Amerika Birleşik Devletleri ise zaten terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak nitelediği PYD'ye 4500 tır dolusu ağır silah yardımı yaptı. Silah sevkiyatı eski Başkan Barack Obama (Hillary Clinton'ın gayretleriyle) döneminde başladı ve şimdiki Başkan Donald Trump'la devam etti.

CIA sayfasında örgütlerle ilgili yapılan bu son değişiklik, ABD'nin ve son iki başkanının terör örgütlerine silah yardımı yaptığının bir kanıtı olmakta ve her iki başkanla birlikte tüm üst düzey ABD'li yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmalarının yolu açılmakta.

Türkiye bu durumu hassasiyetle değerlendirip ABD ve son iki Başkan hakkında uluslararası mahkemelere SUÇ DUYURUSUNDA bulunmalı ve konuyu uluslararası arenaya taşımalı.

Acilen hem de!