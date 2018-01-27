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ABD YPG'YE SİLAH VERMEME SÖZÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ile dün gece telefonda görüştü.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:52
ABD YPG'YE SİLAH VERMEME SÖZÜ
ABD, YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ile dün gece telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, terör örgütü PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı, yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalındı.

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