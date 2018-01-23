ABD'den flaş açıklama

Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor

Rum yönetimi akıncı ile görüşecek

Ülkücüler ve karşı görüşler karşı karşıya geldiler !

Cumhurbaşkanı Akıncı siyasiler ile görüştü

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