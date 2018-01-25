ABD'ye korku sardı

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:55

Türk ordusu ilerledikçe ABD'yi korku sardı

Amerikalı üst düzey bir yetkili, Zeytin Dalı Harekatı'nın Münbiç'e doğru ilerlemesinden bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını belirtti

Bir grup gazeteciye konuşan ve adının gizli tutulmasını isteyen üst düzey Amerikalı yetkili, başta Suriye olmak üzere birçok konudaki soruları yanıtladı.



Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Afrin'deki harekatın doğudaki Münbiç'e doğru devam etmesi ihtimalinden endişeli olduklarını kaydetti. Yetkili, bu endişenin Ankara'da salı günü iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Türk tarafına iletildiğini söyledi.



Üst düzey yetkili, öncelikli endişelerinin bölgede bulunan Amerikan güçlerinin güvenliği olduğunu ifade etti.



Yetkili, 'Münbiç civarında Amerikan güçleri var. Sahadaki güçlerin güvenliği bizim bir numaralı endişemiz. Bu endişe Türkiye'ye iletildi.' dedi.



Amerikalı yetkili, ABD yönetiminin, daha önce yaptığı 'YPG güçleri Fırat'ın doğusuna gidecek' taahhüdünü yerine getirmediği hatırlatılarak Münbiç'i Münbiç halkının idare etmesi gerektiğine yönelik açıklamalara karşın YPG/PKK'nın buradan çıkmamasının tutarsızlık olup olmadığı sorusu üzerine, 'Münbiç'in geleceği nasıl şekillenecek bunu bilemem ama Münbiç'i kontrol eden Münbiç halkı olmalı. Türk yetkililer, YPG'yi Fırat'ın doğusunda görmek istediklerini bize söylediler. Bu da Washington'a iletildi.' ifadesini kullandı.



SİLAHLARI GERİ TOPLAMYA NİYETLİYİZ



Yetkili, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bazı gruplara verdiği silahları geri toplama konusunda Türkiye'ye verdiği taahhüdü yerine getirme niyetinde olduğunu belirtti.



Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye ABD'nin silah yardımı yaptığı ve bunları toplama sözü verdiği hatırlatılan yetkili, 'Bu taahhüdümüzü yerine getirmeye niyetli olduğumuzu Türk tarafına söyledik.' dedi.



Yetkili, silahların toplanması için bir süre veremeyeceğini, verilen silahlar hakkında Türkiye'ye aylık olarak güncellenmiş bir liste gönderdiklerini dile getirdi.



'Hala silah vermeye devam ediyor musunuz?' sorusu yöneltilen yetkili, buna ABD Savunma Bakanlığı'nın cevap verebileceğini, bu zamana kadar yapılan sevkiyatların büyük çoğunluğunun ABD askerlerine gittiğini ve bunların çoğunun da gıda, mühimmat, yaşam malzemesi ve diğer malzemelerden oluştuğunu savundu.



YANLIŞ AKTARANLAR ASKERLERDİ



Türkiye'nin tepkisine neden olan 'YPG/PKK'lılara eğitim verilmesi' konusuna değinen üst düzey yetkili, 'Suriye sınır gücü' adlı bir oluşum bulunmadığını, 'bunun yanlış karakterize edildiğini' savundu.



Bir sınır gücü oluşturma planı bulunmadığını iddia eden Amerikalı yetkili, 'DEAŞ üyelerinin komşu ülkelere kaçmasını engellemek için Suriye Demokratik Güçleri (PYD/PKK) ile çalışmaya devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.



'Suriye sınır gücü' yerine doğru tanımlamanın ne olacağını sorusu üzerine yetkili, bu sorunun ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) sorulması gerektiğini belirterek 'Yanlış aktaranlar onlardı.' dedi.



ÜST DÜZEY ZİYARET İHTİMALİ



Amerikalı yetkili, Türkiye ile ABD arasında yakın gelecekte bakan seviyesinde ya da başka üst düzey ziyaret ihtimali üzerinde tarafların konuştuğunu bildirdi.



Yetkili, 'Yakında bir şeyler olabilir.' diye konuştu.



İNCİRLİK VE KÜRECİK'İN DURUMU



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson arasında Paris'te önceki gün yapılan görüşmede İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nün gündeme geldiğine yönelik haberler hatırlatılan yetkili, Ankara'da yapılan toplantılarda bunun gündeme gelmediğini söyledi.



ABD'NİN SURİYE'NİN KUZEYİ İÇİN PLANI



Amerikalı üst düzey yetkili, ülkesinin Suriye'nin kuzeyi için gelecek planı hakkında konuşurken de 'burada özerk bölge ya da ayrı devlet' gibi bir arayış içinde olmadıklarını söyledi.



Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini ifade eden yetkili, 'Ancak yerel halkın yerel meselelerde söz hakkı olmalı. Esed sonrası Suriye'de Şam ile diğer bölgeler arasında bir bağın yeniden oluşturulması gerekli. Bunun nasıl olacağı BM görüşmelerinde ele alınıyor.' dedi.



Yetkili, 'Suriye sorunu Esed ailesi iktidardayken çözülemez.' diye konuştu.



İKİ ÜLKE HEYETLERİ TEMASTA



ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile askeri yetkililerden oluşan bir heyet, salı günü Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görüşmeler yapmıştı.



ABD tarafının verdiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerde Türkiye'de tutuklu bulunan ABD misyonu çalışanları ve vatandaşları, ABD'de tutuklu Türkler ve iade konuları konuşuldu.



Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerde ise askeri konular, güvenlik, PKK ile mücadele, Suriye ve Irak'taki gelişmeler gibi konular ele alındı.