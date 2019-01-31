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"AÇIĞIMIZI TURİZM İLE KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC'de son dönemde yapılan oteller ile gurur duyduklarını ifade ederek, Güney Kıbrıs'ın yatak sayısının 100 binin üzerinde olduğunu, Kuzey Kıbrıs'ta ise 26 bin yatak bulunduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 08:39

İstanbul’da, Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) geleneksel öğle yemeğinde konuşan Ataoğlu, "Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs'taki otellerin kıyaslanmasına asla müsaade etmiyorum. Bizde yatırımcıların kazandırdıkları tesisler Güney Kıbrıs'a değil, dünyaya meydan okuyor." dedi. 
KKTC'de bütçe açığının yüzde 50 civarındaki bölümünü turizm sektörünün kapattığını vurgulayan Ataoğlu, "Bu yıl hedefimize koyduğumuz çalışmalar sonucu bütçe açığımızın yüzde 60-65'ini turizm gelirleri ile kapatmayı hedefliyoruz. Ana vatanımız Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk." diye konuştu.

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