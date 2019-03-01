"ADALET İSTİYORUZ"

Giriş Tarihi: 1 Mart 2019 Cuma 09:02

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol ve sanığın avukatı Mustafa Asena hazır bulundu.

Davada söz alan avukat Mustafa Asena, davaya konu ses kayıtlarını sanıkla birlikte cezaevinde dinleyebilmesine olanak sağlanmasını talep etti. Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol, davanın olgularında savunmayla birkaç husus dışında uzlaşıya vardıklarını söyleyerek, 1 Mart 2019 tarinde davanın olgularını vermek için hazır olacağını beyan etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, davanın olgularının dinlenmesi için davayı 1 Mart tarihine erteledi ve davaya konu ses kayıtlarının sanığa dinletilebilmesine cezaevi yönetismi tarafından olanak sağlanmasına direktif verdi.

(STAR KIBRIS)