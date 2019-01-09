“ADALETE UYGUN SONUCA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 08:49

Vakıflar’ın kira sözleşmesi uzatmalarında bugüne kadar ihaleyle yapılan bir örnek bile olmadığını kaydeden Erhürman, eğer buradan yola çıkılacaksa, Dome Hotel dahil tüm kira sözleşmelerinde bunun uygulanacağını belirtti.

Erhürman, Dome Hotel konusundaki tartışmalarının doğru zeminde yapılması gerektiğini vurguladı.

Genel Kurul’da UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun iddialarını yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, Sayıştay raporuna katıldığını söyleyen Sucuoğlu’nun, aslında buna katılmadığını belirtti.

Dome Otel sözleşmenin imzalanması sürecinde bir takım aykırılıklar olduğunu ve uyulmayan haller bulunduğunu ifade eden Sucuoğlu’nun sözlerine işaret eden Başbakan Erhürman, kendisinin UBP’nin hükümette olduğu dönemleri de kapsayan bir araştırma yaptığını; Dome Otel’le ilgili olarak bir kez dava açıldığını, bunun da 2009’da yani UBP’nin iktidarda olduğu yıl olduğunu aktardı.

Dome Hotel ile ilgili Sayıştay’ın raporunda “kira sözleşmesinden” bahsedildiğini kaydeden Erhürman, Sucuoğlu’nun konuşmasında süresi dolan sözleşmenin imzalanması sürecinde ve sözleşmenin kendisinde bir takım hukuki sıkıntılar olduğunu belirttiğini kaydederek, sözleşmeye ilişkin sadece bir davanın söz konusu olduğunu ifade etti.

Başbakan, 2009’da UBP iktidarında açılan davaya ilişkin 2012’de yine UBP iktidarında okunan kararda tüm iddiaların reddedildiğini anlattı.

Erhürman, hükmün istinaf edilmediğini ve kesinleştiğini kaydetti.

Başbakan Erhürman, Şubat 2018 yılında göreve geldiklerini süreçte fesih sebebi olması durumunda siyaseten bunun kendi sorumluluklarında olduğunu, ancak ondan önceki dönemlerde bu noktadaki sorumluluğun siyaseten UBP’nin, hukuki olarak Vakıflar’ın ise sorumlu olduğunu söyledi.

“SAYIŞTAY’IN İHALE GEREKLİ Mİ GEREKSİZ Mİ KONUSUNDA GÖRÜŞ VERME YETKİSİ YOK, HUKUKİ GÖRÜŞ VERME YETKİSİ İSE KESİNLİKLE YOK”

Erhürman, 2017’de bir yıllık kâr aktarımının 90 bin Euro olduğunu açıkladı. Başbakan Erhürman, Dome Hotel konusunda ihale gerekli mi gereksiz mi konusunda Sayıştay’ın görüş verme yetkisi olmadığını, hukuki görüş verme yetkisinin ise kesinlikle olmadığını kaydetti.

Sayıştay’ın yaptığı diğer denetimlere de değinen Erhürman, sadece 2017 yılında devlete ait arazilerde 23 tane hiç ihale yapılmadan dava konusu kiralama olduğuna işaret etti.

2008-2017 yılları arasındaki Dome Otel’in mali tablosu ve bağımsız denetim raporları hakkında bilgi veren Başbakan Erhürman, bunların hem şirkete, hem Vergi Dairesi’ne ve Vakıflara gönderildiğini anımsattı.

Kamu İhale Yasası’nın 15 Kasım 2016’da yürürlüğe girdiğini belirten Başbakan Erhürman,

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin kiralamalarının Kamu İhale Yasası altında ihale ile mi yapılması gerektiğini Başsavcılık’a sorduğunu ve savcılığın ise Devlet Emlak Malzeme yapacaksa bunun ihaleyle yapılması gerektiği konusunda görüş verdiğini kaydetti.

“BUGÜNE KADAR BİR TANE KİRA SÖZLEŞMESİ UZATMASI YOKTUR Kİ İHALEYLE YAPILSIN”

Ancak görüşün devamında Kamu İhale Yasası altında ihaleye çıkılması konusunda eksikliklerin bulunduğunu ve düzenleme içermesi gerektiğinin ifade edildiğini kaydeden Başbakan Erhürman, “Bugüne kadar bir tane kira sözleşmesi uzatması yoktur ki ihaleyle yapılsın” dedi.

Başbakan Erhürman, bugüne kadar yapılan tüm kira sözleşmelerinin ihaleyle uzatılmadığını söyledi ve bundan yola çıkılması halinde Dome Hotel dahil tüm kira sözleşmelerinde bunun uygulanacağını kaydetti.

“ADALETE UYGUN BİR SONUCA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Adalete uygun bir sonuca ulaşılmaya çalıştıklarını ifade eden Erhürman, Dome Hotel konusundaki tartışmalarının doğru zeminde yapılması gerektiğini belirtti.

Başbakan Erhürman, sözleşmenin uzatılmasından yana olduklarını vurgulayarak, geriye dönük on yıllık sürecin ise incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, en çok tartışılan “yüzde 10” konusunda yapılan araştırmalar sonucunda vergi kaçırılmasının söz konusu olmadığının ortaya çıktığını da ifade etti.