“ADALETSİZLİK DİZ BOYU”

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2019 Cumartesi 08:23

Çakıcı, yazılı açıklamasında, “KKTC’deki usulsüzlüklerin üzerine gidilecek diye iktidara gelenler, usulsüzlüğün ve yasa dışılığın daniskasına göz yumuyorlar. Ancak buna yazıklar olsun denilebilir” ifadelerini kullandı.

Çakıcı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Kıbrıs Sigortası’nın tamamlanan ihale sürecine müdahale ettiğini öne sürerek, “Yasal sürece katılmayan Capital Bank, ‘yerli’ diye Denktaş kriteriyle ihaleyi alıyor” dedi.

Denktaş’ın bu konudaki açıklamasını “bahane” olarak değerlendiren Mehmet Çakıcı, Maliye Bakanı’nı “duygu sömürüsü yapmak” ve “halkın aklıyla dalga geçmekle” suçladı.

Kalkanlı’ya “Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurma önerisinin 2 yıl Maliye ve diğer bakanlıklarda çalışıldığını ancak Maliye Bakanı tarafından iptal edildiğini, yerli istihdam yerine ülkeye yurt dışından psikiyatri uzmanı ve psikolog getirildiğini” savunan Çakıcı, “İşine geldiğinde yerli, işine gelmediğinde yabancı. Yerli doktorları engellemeye çalışan da bu Maliye Bakanı ve bu hükümet değil mi? Adaletsizlik diz boyu. Yakında daha çok ihalesiz işler yapıldığını göreceğiz ve bunları açıklayacağız” ifadelerini kullandı.