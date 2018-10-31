"ADANA-KKTC SEFERLERİ DESTEKLENMELİ"

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:45

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 2006 yılında Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara rağmen hiçbir yatırıma sahne olmayan Yumurtalık-Karataş sahillerini, meclis gündemine taşıdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda konuyla ilgili konuşma yapan Dr. Şevkin, Karataş ve Yumurtalık'ın Adana'nın gelişime açık, turizme açılan sahil ilçeleri olmasına rağmen yıllardır kaderiyle baş başa bırakıldığını vurguladı.

ADANA-KKTC FERİBOT SEFERLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Adana-KKTC feribot seferlerine dikkat çeken Dr. Şevkin, “Kamu-özel sektör işbirliği, doğru teşvik ve planlamalarla iki ilçemizi birbirine bağlayan sahil şeridi daha fazla geç kalınmadan dünya turizmine kazandırılmalıdır.

Diğer taraftan Karataş Belediyesi'nin 2015 yılında fizibilite raporunu hazırlayıp tanıtımını gerçekleştirdiği Adana-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti feribot seferleri projesi de destek görmelidir” ifadelerini kullandı.

2006'DA KARAR ALINMIŞTI!

Bakanlar Kurulu'nca 'Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' olarak ilan edilerek 'Turizm Teşvik Kanunu' kapsamına alınan Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerinin 2006 yılında alınan bu kararın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen herhangi bir yatırıma sahne olmadığına dikkat çeken Dr. Şevkin, şunları söyledi: "Karataş ve Yumurtalık, Adana'nın gelişime açık, turizme açılan sahil ilçeleri olmasına rağmen yıllardır kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Tarihi, kültürel ve doğal turizmin dünyadaki en güzel örneklerinin sergilenebileceği Yumurtalık ve Karataş ilçeleri yeni bir yapılanmayla ülkemizin turizmdeki tanıtım yüzü olabilecek özelliklere sahiptir.