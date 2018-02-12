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ADD DEMİRCİ'DE COŞAR GÜVEN TAZELEDİ..

Demirci Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kongresinde Mehmet Coşar güven tazeledi. Geçtiğimiz Pazar günü dernek binasında yapılan kongreye çok sayıda misafirin yanı sıra dernek üyeleri katıldı.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:38
ADD DEMİRCİ'DE COŞAR GÜVEN TAZELEDİ..

ADD DEMİRCİ'DE COŞAR GÜVEN TAZELEDİ..

Demirci Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kongresinde Mehmet Coşar güven tazeledi. Geçtiğimiz Pazar günü dernek binasında yapılan kongreye çok sayıda misafirin yanı sıra dernek üyeleri katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından geçilen seçimlerde başkanlığa tek liste halinde giren Mehmet Coşar yeniden seçildi. Yapılan seçimin ardından Demirci Atatürkçü Düşünce Derneği Mehmet Coşar’ın başkanlığında yönetim kurulu Nurullah Temur, İlyas Baysal, Sermin Bilgin, Süheyla Coşar, Ali İhsan Yaman ve Murat Koçanalı ‘dan oluştu. haber Emin Yapar

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