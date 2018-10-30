ADEM İÇİN MECLİS BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:37

Törene Adem’in ailesi ve yakınları yanında, Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Başbakan Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, milletvekilleri, bazı eski milletvekilleri, eski meclis başkanları, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Meclis çalışanları, bazı eski milletvekilleri ve sevenleri katıldı.



Saygı duruşu ve Adem’in özgeçmişinin okunmasının ardından oğlu Kani Adem Mazharoğlu konuşma yaptı.

“Kaybımız büyük. Dürüstlüğü çalışkanlığı ve cesaretiyle hep örnek aldığım babamı, KKTC için çalışmayı kendine görev edinmiş bir devlet adamını kaybettik” diyen Kani Adem Mazharoğlu, O’nu son yolcuğunu uğurlamaya gelenlere teşekkür etti.

Kani Adem Mazharoğlu konuşmasını “Hepimizin başı sağ olsun” diyerek bitirdi.



ULUÇAY: “BİR DAVA ADAMI…”

Ardından Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay konuşma yaptı.

“Bugün maalesef çok acı bir gün… Çok kıymetli bir siyasetçiyi, değerli bir devlet adamını ve en önemlisi ülkesi için mücadelesini hiç bir zaman esirgemeyen bir dava adamını son yolculuğuna uğurlamak için toplandık” diyen Uluçay, Adem’in, siyasi kişiliği, siyasetteki karakteristik özelliği ile siyaset dünyasına değerler kazandıran biri olduğuna işaret etti.



“MÜCADELE GÜCÜ VE DEVRİMCİ KARAKTERİ ÖĞRETİCİ OLDU”

Adem’in mücadele gücünün, devrimci karakterinin her zaman kendilerine öğretici olduğunu ifade eden Uluçay şöyle devam etti:

“Hem Meclis içinde, hem de Meclis dışında fikirleri ile ülkemize önemli katkılarda bulunmuş bir siyasetçi idi.

Kıbrıs’ta barış mücadelesinde hiç yılmamış, Kıbrıs Türk halkı için her zaman iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüm amacıyla hayatı boyunca hep mücadele etmişti.

Sayın Adem'in, yaşamı boyunca vermiş olduğu mücadele, onurlu duruşu ve dünyaya bakışı bizlerin onu her zaman hatırlayacağı simgeleri olacaktır.

Hayatta ve ülkemizde barışın egemen olması için Sayın Adem'in özellikle siyasi hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalar, ülke siyasetine yapılan büyük bir kazanım olarak görülecektir.

Bizler Meclis, siyaset dünyası ve Kıbrıs’ta barış mücadelesi veren tüm bireyler olarak her zaman onun siyasi duruşunu ve öğretilerini geleceğe taşıyacağız.

Ülkemizin daha iyiye daha güzele ve barışa kavuşması için onun bıraktığı yerden çalışmaya devam edeceğiz. Kendisine tanrıdan rahmet dilerken, yaslı ailesine ve bizlere de baş sağlığı dilerim. Ruhu şad olsun.”

Konuşmaların ardından Adem’in naaşı önünden protokol sırasına göre saygı duruşu ve saygı geçişi gerçekleştirildi.

Sonay Adem, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Gazimağusa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.