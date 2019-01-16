“ADIM ATILMAZSA SÜRESİZ GREVE GİDECEĞİZ”

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:45

KTAMS ve KAMU-İŞ grev ile ilgili saat 9.00’da Girne Kaza Mahkemesi önünde yaptığı basın açıklamasında Girne Kaza Mahkemesi’nde odacı ve stenograf ihtiyacı giderilene kadar süresiz olarak greve gideceklerini bildirdi.

“YETKİLİLER DUYARLILIK GÖSTERMELİ”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı konuşmada, mahkemelerdeki personel eksikliği nedeniyle ilgili birimlerle temaslarda bulunduklarını hatta Kasım ayında konuyla ilgili uyarı grevi yaptıklarını ancak dikkate alınmadıklarını kaydetti. Maliye Bakanlığı tarafından yaklaşık 1,5 ay önce yetkilerin Başbakanlığa verildiğini belirten Serdaroğlu, “Yetkilerin verilmesine rağmen odacı ve stenograf sorunu çözülmedi” dedi.

Personel eksikliğinin neden tamamlanmadığını anlayamadıklarını söyleyen Serdaroğlu, “Bize gerekçelerini bile açıklanmadı. Yetkili sendikalar olarak eksikliklerin tamamlanması için 15 Ocak’ı son gün belirlemiştik. Personel sıkıntısı çözülene kadar süresiz olarak greve gideceğimizi yetkililere bildirmemize rağmen bugün hala buradayız ve sorun çözülmedi” ifadelerini kullandı.

Personel sıkıntısını sendikaların yaratmadığını dile getiren Serdaroğlu, amaçlarının işleri tıkanma noktasına getirmek olmadığını vurgulayarak yetkililerin konuyla ilgili duyarlılık göstermesi gerektiğini bildirdi.

“ADIM ATILMAZSA SÜRESİZ OLARAK GREVE GİDECEĞİZ”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı konuşmada ülkedeki giriş çıkış kapılarının ‘sorma gir hanı’ olduğunu belirterek KKTC’deki suç ve suçlu sayısının arttığını kaydetti. Mahkemelerdeki iş yükünün artış gösterdiğine işaret eden Bengihan, “Mahkemelerdeki çalışanların göstermiş oldukları fedakarlık karşısında aynı duyarlılığı hükümet edenlerden göremedik” şeklinde konuştu.

Kasım ayından beri konuyla ilgili yetkili kişilerle görüştüklerini ve birçok kez söz aldıklarını vurgulayan Bengihan, “Verdikleri sözler karşısında eylem ve grevlerimizi askıya almıştık. 15 Ocak 2019 tarihine kadar eylemlerimizi askıya aldığımızı bu sürede gerekli istihdamların yapılması gerektiğini söylemiştik. Göstermiş olduğumuz iyi niyet karşısında hükümet edenler olumlu bir adım atmadı. 15 Ocak’tan sonra odacı ve stenograf eksikliği giderilene kadar süresiz greve gideceğimizi duyurmuştuk. Bugün onun ilk günüdür. Bugün mesai bitimine kadar eksiklerle ilgili adım atılmadığı takdirde yarın aynı şekilde grevimize devam edeceğiz. Bizim amacımız burada hizmetlerin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesidir. Gailemiz halkımız ve çalışanların hak ettiği hizmeti alabilmesidir” dedi.