Adnan Manga tutuksuz yargılanacak !

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 11:32

Tutuksuz Yargılanacak

Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye gitar çantası içerisinde uyuşturucu madde ithal eden zanlı Adnan Manga dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye gitar çantası içerisine 413 gram 660 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal ederken yakalanan zanlı Adnan Manga, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Manga, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Zanlı Manga ile tutuklanan ve daha önce mahkemeye çıkarılan Şenol Palaz ve Can Kaya ise mesele ile bağlantısı olmadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldılar.

Suçunu kabul etti Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 29 Ocak tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda zanlı Şenol Palaz’ın kullanımında bulunan ve zanlı Adnan Manga ile Can Kaya’nın da yolcu olarak bulunduğu aracın KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada durdurularak arandığını belirtti. Selvili, araçta yapılan aramada arka koltukta bulunan gitar çantası içerisinde muhafaza edilmiş poşet içerisinde 413 gram 660 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

Zanlı Manga’nın 2 Şubat tarihinde gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten Selvili, zanlı ile birlikte tutuklanan Şenol Palaz ve Can Kaya’nın serbest bırakıldığını söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Selvili, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 10 bin TL teminat ödedi Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Adnan Manga’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Kaynak: Yeni Bakış