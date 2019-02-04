"AFET ACİL DURUM YÖNETİMİ"

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2019 Pazartesi 14:12

Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı Hasan Alicik, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, komitenin doğal afet sonrası kısa vadede yapılacak 11 madde ve 2 orta vadede atılacak adımları adım adım hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.



Alicik, Doğanın artık daha öfkeli olduğunu, bu yüzden devlet ve bireyler olarak daha iyi hazırlanmak ve afetlere karşı adım atmak için önlem almak zorunda olduklarını kaydetti.



Acil afetlere karşı planlı olmanın önemine işaret eden Alicik, acil afetlerin devletin de bireylerin de sorunu olduğunu, bu yüzden acil afetlerde insanın eğitimi yanında iletişim ve bilginin de önem taşıdığını vurguladı.



Tüm bunların bilinciyle bu sorunları giderici uygulamaları adım adım hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Alicik, protokol ile; gsm operatörlerinin acil ve Afet durumunda tüm bilgileri vatandaşların cep telefonlarına ücretsiz kısa mesaj göndereceğini kaydetti.



Afet durumlarında nasıl davranılacağının bilgi verileceğini, bunun yanında YYK ile işbirliğinde tüm tv ve radyo yayınları kesilerek olayların vatandaşa anında duyurulacağını söyledi.



İletişim kanallarının daha güçlü hale getirileceğini söyleyen Alicik, DAÜ'nün de bireyleri ve toplumu eğitmek için kamu spotları hazırlayacağını söyledi.



Tabipler birliği ile de Kişilerin doğal afet ile ilgili travma ve krize müdahale için ekip oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Alicik, hedefin ilk an müdahalesi yanında Acil müdahale ekiplerine de destek vermek olduğunu söyledi.



Okul rehberleri basına ve yöneticilere yönelik bilgilendirme yapılacağını da anlatan Alicik, Çalışmaların adım adım sürdüğünü, Felaket sonrası havadan elde edilen görüntülerin haritalara işleneceğini bundan sonra ellerinde bilgi olacağını, Su birikintileri ve taşkınların da haritalara işlenip tedbirlerin alınacağını anlattı.



Alicik, İlgili kurumlara sağladıkları destekten ötürü de teşekkür etti.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut da, bu konunun önemli bir konu olduğunu belirterek, "Doğal afette Travmalar yaşanabiliyor örneğini Aralık ayında gördük, en baştan bunları en az zararla atlatmak en önemlisi. hekimler olarak kriz anında insanlara travma ve sağlık problemlerini atlatması için desteğe hazırız" dedi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da, afetlere karşı kamu spotları hazırlayıp halkı yaş gruplarına göre mesajlarla hazırlayıp bilgilendireceklerini belirterek, olayların öncesinden bu bilgilendirmelerle kişilerin olaylara daha hazırlıklı olacağına inanç belirtti.



KKTC Telsim'den Fevzi Tanpınar ise, bugün atılan adımın, iletişimin etkin sağlıklı hızlı bir şekilde bilgi vermek amacıyla kullanılması için büyük önem taşıdığını söyledi. Tanpınar, doğal afette teknolojinin önemli bir yer tuttuğunu da belirterek, iletişimin hayatın her alanında önemli olduğunu, bu yüzden teknolojiyi en hızlı şekilde kesintisiz kullanacaklarını ifade etti.



KKTC Turkcell'den Hakkı Emre Laçiner de, bu adıma destek vermekten ötürü mutluluk duyduklarını belirterek, iletişimin vatandaşın acil Afet durumlarında yönlendirilmesi için önemine vurgu yaptı.