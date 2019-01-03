"AFET, İNSAN HATALARI SONUCU GERÇELEŞTİ"

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 19:54

KTMMOB tarafından hazırlanan raporla ilgili kamuoyuna yönelik yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta yaşanan olaylarla ilgili olarak Girne, Lapta, Alsancak ve Dikmen'de yağışlar sonucunda yaşanan sel, taşkın, heyelan ve toprak kayması olayları için ön teknik raporu ve Ciklos'ta meydana gelen taşkın olayı ile ilgili 2 rapor hazırlandığı kaydedildi.

Başbakan Tufan Erhürman açıklamasında raporun dün itibariyle kendisine sunulduğunu ifade ederek, yapılan çalışmaların siyasi müdahale olmadan paylaşılmasının hassasiyetleri olduğunu kaydetti.

KTMMOB Başkanı Seran Aysal ise raporla ilgili yaptığı açıklamasında ortak mutabakatla 2 raporun oluşturulması için çalışma yaptıklarını kaydetti. Aysal, verilen en hızlı şekilde kendilerine ulaştırılmasının önemine de işaret ederek, Başbakan'a çabası için teşekkür etti.

Girne, Lapta, Alsancak ve Dikmen Raporu

Aysal, Girne, Lapta, Alsancak ve Dikmen'de yağışlar sonucunda yaşanan sel, taşkın, heyelan ve toprak kayması olaylarının ön teknik raporunun tamamen gözlemlere dayalı bir rapor olduğunu belirterek, yol altı menfezlerin çok yetersiz durumda olduğunu ve dere yataklarına yapılan setlerin kaliteli işçilikle inşa edilmediği için birçok noktada kırıldığını kaydetti.

Raporda, derelere yapılan izinsiz işgallerle ilgili yasa dışı müdahalelerin ortadan kaldırılması için yasal işlemler başlatılması gerektiği de ifade edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Dere yatakları ve dereler üzerine kurulan bentlerin bakımı layığı ile yerine getirilemediği için su akışı etkilenmekte, tıkanıklık ve taşkınlara neden olmaktadır. Çevremizi temiz tutmamamız nedeniyle tıkanıkların yaşandığını da çok net görmekteyiz. Bunun yanı sıra yetki karmaşası, kimin nereyi temizleyeceği konusunu açıklığa kavuşturamadığımız da bir gerçektir. Artık uluslararası normlar ile havza yönetim sisteminin ileriye götürülmesi gerekiyor. Yağış bizim ülkemizin ihtiyacıdır, aşırı yağışların sele dönüşmesi doğa olayıdır ama afetsel boyutu insan eliyle yaptığımız hataların sonucudur”

Erhürman: Çevre temizliği en önemli unsur

Sunulan raporun ardından konuşan Erhürma, raporların çok daha ayrıntılı bilgiler içerdiğini ifade ederek, son 43 yıllık maksimum yağış verilerinin derlendiğini ve geçtiğimiz ay yaşanan yağışın en yoğun yağışların ikincisi olduğunu belirtti.

Erhürman, bilimsel çalışmanın kendilerine bazı önlemler alınması gerektiğini de gösterdiğini ifade ederek, çevrenin temiz tutulmamasının en önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Erhürman, "menfezlerin tıkanması ve suyun onları aşıp yola çıkması en önemli etkenlerden görünüyor. Bu alanlarda düzenli temizlik yapılması gerekliliğini de ortaya çıkıyor. Oradaki pislik ağaç dalları yanında farklı bir çok atıktan da oluşuyor. Bunun bu kadar ciddi sonuçlar yaratması çok düşündürücü. Menfezlerin enleri, boyları konusunda da bir takım değişikliklere gidilmesi gerekiyor.

Hareket planı oluşturulacak

Erhürman, hazırlanan rapor ışığında bir hareket planı oluşturulacağını da belirterek, bilimsel verilerek dayanarak hızlı bir şekilde çalışacağını kaydetti.

Erhürman sözlerine şöyle son verdi:

"Derelerin önünün kesildiği, müdahale edildiği yerlerde izinler ne zaman, nasıl verildi, kimler mevzuata aykırı izin verdi araştırması da sürdürülecek. Tespit edilen her türlü hukuka aykırılık için de işlem yaptırılacak. Bu raporlar bize bir daha aynı şeyleri yaşamamamız için neler yapmamız gerektiği konusunda ışık tutacak, hem de yaşananlarla ilgili sorumluluk ve hukuka aykırılıkların tespitine yardımcı olacak. Yoğun yağışların olacağı bir 3 ay öngörüsü var. Çok zamanımız yok, hatta çok geç bile kaldık çünkü 1986’dan bu güne olması gerektiği gibi olmayanlar nedeniyle yaşananlar var."