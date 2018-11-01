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AFGANİSTAN'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ...

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Farah'tan Herat'a giden askeri helikopterin Anar Dere bölgesinde düştüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2018 Perşembe 09:22
AFGANİSTAN'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ...

 Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde üst düzey yetkilileri taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 25 kişinin öldüğü bildirildi.
Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Farah'tan Herat'a giden askeri helikopterin Anar Dere bölgesinde düştüğünü söyledi.
Helikopterdeki üst düzey 25 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Mehri, ölenlerin arasında Farah il Şura Başkanı Farid Bahtavar, 207. Zafar Kolordu Komutanlığı Yardımcısı Nematullah Halil ve il şura vekillerinden birinin bulunduğunu belirtti.
Mehri, helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle bölgedeki yüksek rakımlı bir dağa çarptığını aktardı.

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