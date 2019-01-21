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AFGANİSTAN'DA TALİBAN ASKERİ KAMPA SALDIRDI: 12 ÖLÜ

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
AFGANİSTAN'DA TALİBAN ASKERİ KAMPA SALDIRDI: 12 ÖLÜ

Maydan Vardak Valiliği sözcüsü Abdulrahman Mangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı kampın girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya başladığını belirtti.

Mangal, yaklaşık iki saat süren çatışma sonucu 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

MaydanVardak İl Hastanesi Başhekimi Salım Asgarhil, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda 100'ün üzerinde güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

 

 

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