AFRİKA DAVASI ERTELENDİ

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:40

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak karikatür davasıyla ilgili yeniden mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda gerçekleşen duruşmada savcı hitabını yaptı. Dava karar için ertelendi.

Savcı Ergin Atıcı, Afrika gazetesinde 8 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan kolajın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiğini savundu. Kolajda Yunan heykelinin Erdoğan’ın başına işediğini söyleyen Atıcı, bunun hakaret olduğunu ileri sürdü. Atıcı, ayrıca kolajda Erdoğan’ın herhangi bir düşünce veya icraatının da eleştirilmediğini savundu. Atıcı, kolajın yayınlanmasının ardından gazetenin tepki çektiğini, sivil toplum örgütlerinin gazeteye siyah çelenk bıraktıklarını ve istenmeyen hadiseler olduğunu anımsattı. Savcı Ergin Atıcı, yayın nedeniyle ülkede iki kutup oluştuğunu savundu. Atıcı, Tabak ve Şener’in iki ülkenin arasını bozma niyetiyle hareket ettiklerini ileri sürdü. Atıcı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunan figürü kullanılarak aşağılandığını ileri sürdü. Atıcı, bazı AİHM kararlarına da atıfta bulundu. Atıcı, “Yabancı devlet cumhurbaşkanın saygınlığının ve itibarının korunması demokratik toplum için gerekli bir durumdur. Sanık 2 Şener Levent, şahadetinde dedi ki; gazeteciliğin en iyi tanımını George Orwell yapmıştır ve demiştir ki "birilerinin istemediği bir şeyi yazmak demektedir”. Peki birilerinin istemediği bir şey istediği gibi yazmak mıdır gazetecilik? Tabii ki hayır. Basın özgürlüğü, kamunun gerçekleri öğrenmesi hakkının, gazeteciler aracılığıyla kullanılması demektir. Bu özgürlük, kesinlikle gazeteciler için bir imtiyaz değildir. Gazeteci, basın özgürlüğüne sığınarak, her istediğini yazma hakkına sahip olamaz. Tam tersine, gazeteci olmanın getirdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde yazmalıdır." Dedi. Atıcı, sanıkların mahkum olmalarını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, davayı kararı okunma üzere 16 Mayıs saat 14.00’e erteledi.

(STAR KIBRIS)