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Afrika gazetesi polise ifade verdi

YDP, AFRİKA GAZETESİ’Nİ POLİSE ŞİKÂYET ETTİ Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), Afrika gazetesini ve Şener Levent’i polise şikayet ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 22:31
Afrika gazetesi polise ifade verdi

YDP, AFRİKA GAZETESİ’Nİ POLİSE ŞİKÂYET ETTİ

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), Afrika gazetesini ve Şener Levent’i polise şikayet ettiği belirtildi.

YDP, AFRİKA GAZETESİ’Nİ POLİSE ŞİKÂYET ETTİ Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), Afrika gazetesini ve Şener Levent’i polise şikayet ettiği belirtildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Av. Sunalp Derviş Sencer ve Mehmet Ünal Bay, Afrika gazetesinde yayımlanan bir karikatür ve Şener Levent tarafından yazılan bir köşe yazısında suç işlendiği iddiasıyla polise ifade verdi.

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