Afrika gazetesine kınamalar devam ediyor

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 14:56

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ AFRİKA GAZETESİ’Nİ KINADI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Afrika Gazetesi’ni kınadı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Afrika Gazetesi’nin 21 Ocak 2018 tarihli sayısında ‘Türkiye’den bir işgal daha’ manşetiyle verilen haber bizler gibi Kıbrıs Türk halkının büyük bir çoğunluğu tarafından hayret ve nefretle karşılanmıştır.” denildi.

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ AFRİKA GAZETESİ’Nİ KINADI Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Afrika Gazetesi’ni kınadı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Afrika Gazetesi’nin 21 Ocak 2018 tarihli sayısında ‘Türkiye’den bir işgal daha’ manşetiyle verilen haber bizler gibi Kıbrıs Türk halkının büyük bir çoğunluğu tarafından hayret ve nefretle karşılanmıştır.” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti: “Kıbrıs’ta, şerefli Türk ordusunun ve Anavatanımızın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkan bir tek Rum Yönetimi ile Afrika Gazetesi olmuştur. Anavatanımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri yıllardır yabancı güçler tarafından beslenen Terör odaklarına karşı başlatılan bu meşru harekât geç bile kalmıştır. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Anavatanımızın yardımcısı olsun. Bu harekatı işgal gibi göstermek isteyen ve hele de Mutlu Barış Harekatı’nı da aynı şekilde niteleyen Afrika Gazetesi’ni kınar ve şiddetle protesto ederiz. Anavatanımız; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Barış Harekâtı olmasaydı Kıbrıs’ta Türk varlığından söz edilmeyecek ve Afrika Gazetesi diye bir gazete de olmayacaktı. Bugünkü varlığımızı ve devletimizi kahraman Mücahit halkımıza ve Anavatanımıza borçluyuz. Bunu unutmayalım. Anavatanımıza, Devletimize, Türk Mukavemet Teşkilatı’na ve Türk Silahlı Kuvvetl