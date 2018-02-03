Afrikalı göçmenlere silahlı saldırı !

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 15:49

İtalya'da silahlı saldırı Hareket halindeki bir araçtan Afrikalı göçmenlere açılan ateş sonucu çok sayıda yaralı var. Macerata sakinlerinden evlerinde kalmasını isteyen polis, dakikalar sonra bir şüpheliyi yakaladı.

İtalya'nın Macerata kentinde hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı.

Polis yetkilileri saldırıda hedef alınanların Afrikalı göçmenler olduğunu belirtiyor, yaralılardan en az ikisi siyah.

Silahlı saldırı, 18 yaşındaki bir İtalyan kadının öldürülmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti. Kurbanın cesedini parçalanmış halde iki valizde bulunmuş, cinayetle ilgili 29 yaşındaki bir Nijeryalı gözaltına alınmıştı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, polisin kent sakinlerinden evlerinde kalmasını istediğini bildiriyor. Macerata Belediye Başkanı Romano Carancini, "Araçta bir silahlı adam var, hiç kimse evinden çıkmasın" dedi.

Olaydan dakikalar sonra polis bir şüpheliyi yakaladı.

Macerata, başkent Roma'nın 200 kilometre doğusunda yer alıyor.