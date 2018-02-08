Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 13:15

Öztürk: Afrika'nın Yayınları Tahrik Etti!

Haklarındaki suçlamaları kabul eden sanıkların avukatı Enver Öztürk, olay günü Afrika gazetesi binası içerisinde bulunan kişilerin bina önünde toplanan eylemcilere ‘el-kol hareketi’ yaparak tahrik ettiğini iddia etti.

22 Ocak’ta Afrika gazetesine yönelik gerçekleşen şiddet olaylarına ilişkin tutuklanan 6 sanık, geçtiğimiz gün üçüncü kez yargıç karşısına çıkarıldı. Haklarındaki suçlamaları kabul eden sanıkların avukatı Enver Öztürk, olay günü Afrika gazetesi binası içerisinde bulunan kişilerin bina önünde toplanan eylemcilere ‘el-kol hareketi’ yaparak tahrik ettiğini iddia etti.

Öztürk’ün, söz konusu ‘el-kol hareketleri’ hakkında tanıkların olduğunu kaydetmesi üzerine Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tanıkların dinlenmesi ve mesai saatinin sona ermesi nedeniyle duruşmayı 9 Şubat 2018 tarihine erteledi. Öte yandan Afrika Gazetesi’ne 21 Ocak 2018 tarihli yayın nedeniyle Savcılık tarafından soruşturma açıldığı açıklandı. Savcı Ayşe Kaymak Şadi, olay günü meydana gelen maddi hasarın toplamda 17 bin 457 TL olduğunu ifade etti.