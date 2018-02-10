Afrin gazilerine ziyaret

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 21:15

Ümit Taydaş: Afrin Bölgesindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız’a Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş tarafından ziyaret gerçekleşti.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş: ‘Değerli Gazimize kahramanlığı için teşekkür ediyoruz. Askerlerimiz, milletimize yakışır bir biçimde teröristlere karşı mücadele sergiliyor.

Bizler tüm gücümüzle devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Şimdi birlik olma zamanıdır. Ülkemize yönelen tehditleri bertaraf etme zamanıdır. Ülkemizin haklı mücadelesinde Ordumuza Yüce Rabbimizden güç kuvvet vermesini diliyoruz. Milletimizin askerlerimize verdiği destekten son derece memnunuz. Biz bu duygu ve düşüncelerle hareket ettiğimiz sürece ülkemiz sonsuza kadar yaşayacaktır. Gazimize Allah'tan şifa diliyoruz’ dedi.

HABER EMİN YAPAR