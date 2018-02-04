Afrin'de 16'ıncı gün !

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 15:16

Sıra Batı'daki cepte! Hac Bilal köyü alındı! Batı cephesinde Hac Bilal köyü teröristlerden alındı. Böylece kuzeyin ardından batıdaki ceplerin de birleştirilmesi için önemli bir adım atıldı.Dün 5 askerin şehit olduğu tankın vurulduğu Şeyh Horoz Dağı , gece boyu süren operasyonun ardından alındı.Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bugün 16. gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısını 932 olarak açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) birlikte Zeytin Dalı Harekâtı'nda yer alan Özgür SuriyeOrdusu (ÖSO) savaşçıları, Hac Bilal köyünü teröristlerden aldıklarını açıkladı. Böylece kuzeyin ardından batıdaki ceplerin de birleştirilmesi için önemli bir adım atıldı.

Şeyh Hadid beldesine bağlı köy, belde merkezine açılan otoyollara hakim bir yükseklikte bulunuyor.

Ali Kar, Zara ve Bülbül'ün bir günde el değiştirdiği Cuma günü de kuzey cephe hattı birleşmişti.

Tanka ateş açılan yer de alındı!

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesi teröristlerden alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) birlikte bölgeye giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, internetten fotoğraflarını paylaştı.

Dün TSK, Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.

Şeyh Horoz (Huruz) Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.

"32 nokta örgütten kurtarıldı"

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 32 nokta örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak ile Hac Bilal köyleri, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü."

"932 terörist öldürüldü"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün 16. gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısını 932 olarak açıkladı.

Sabah TSK'dan yapılan açıklamada da "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütlerine ait 5 hedef imha edilmiş, 35 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Darmık da vuruluyor

Zeytin Dalı Harekâtında askerlerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgalindeki alanlara top atışı gerçekleştiriliyor. Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri, Fırtına obüsleriyle yoğun olarak ateş altına aldı. Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Geceden bu yana bölgeden aralıklarla çatışma seslerinin de duyulduğu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de izlenebiliyor.

Bu arada bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye ediliyor.