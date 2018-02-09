Afrin'de bazı köyler geri alındı

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 17:52

Zeytin Dalı harekatında flaş gelişme

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Nisriyye ve Dükkan köylerini PYD/PKK'dan temizledi.

Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 21. günde devam ediyor.



TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Nisriyye tepesi ile köyünü ve Dükkan köyünü PYD/PKK'dan aldı.



Dün gece saatlerinde TSK uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu.