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Afrin'de hainlerin uçuşları

Zeytin Dalı Harekatı 4. gününe girerken Mehmetçik, terör yuvalarını dağıtmaya devam ediyor. 3 teröristin hava aracı tarafından vurulma anı, kameralara net biçimde yansıdı.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:06
Afrin'de hainlerin uçuşları
Afrin'de teröristlerin vurulma anı

Zeytin Dalı Harekatı 4. gününe girerken Mehmetçik, terör yuvalarını dağıtmaya devam ediyor. 3 teröristin hava aracı tarafından vurulma anı, kameralara net biçimde yansıdı.

   

Türk Silahlı KuvvetleriAfrinoperasyonu ( Zeytin DalıHarekatı) ile terör yuvalarını yerle bir ederken sosyal medyada paylaşılan operasyon görüntüleri büyük ilgi gördü.

ÖNCE TESPİT ETTİ, SONRA VURDU

TSK'ya ait silahlı hava aracı YPG'lilerin yerini tespit ettikten sonra harekete geçiyor. 3 teröristin hava aracı tarafından öldürülmesi kameralara net biçimde yansıyor.


 

 

 

Türk Silahlı KuvvetleriAfrinYpgZeytin DalıTerör Operasyonu

 

     
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