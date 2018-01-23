Afrin'de hainlerin uçuşları

Zeytin Dalı Harekatı 4. gününe girerken Mehmetçik, terör yuvalarını dağıtmaya devam ediyor. 3 teröristin hava aracı tarafından vurulma anı, kameralara net biçimde yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrinoperasyonu ( Zeytin DalıHarekatı) ile terör yuvalarını yerle bir ederken sosyal medyada paylaşılan operasyon görüntüleri büyük ilgi gördü.
ÖNCE TESPİT ETTİ, SONRA VURDU
TSK'ya ait silahlı hava aracı YPG'lilerin yerini tespit ettikten sonra harekete geçiyor. 3 teröristin hava aracı tarafından öldürülmesi kameralara net biçimde yansıyor.