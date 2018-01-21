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Afrin'de ilk köy geri alındı !

Afrin harekatından gelen son dakika bilgilere göre Özgür Suriye Ordusu operasyon kapsamında ilk köyü ele geçirdi. Afrin'in Şinkal köyü PKK'dan alınan ilk köy oldu.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:07
Afrin'de ilk köy geri alındı !
Son dakika: PKK/PYD'nin elindeki ilk köy alındı... Afrin harekatından gelen son dakika bilgilere göre Özgür Suriye Ordusu operasyon kapsamında ilk köyü ele geçirdi. Afrin'in Şinkal köyü PKK'dan alınan ilk köy oldu.
Kara harekatı kapsamında sınırı geçen Türk askerinin ilk görüntülerin ardından bölgeden flaş bir haber daha geldi. Türkiye sınırına çok yakın olan Afrin'in Şinkal köyü PKK'dan alınan ilk köy oldu.  Bilindiği üzere Başbakan Yıldırım, Türk askerinin saat 11:05'ten itibaren Gülbaba mevkiinden kara harekatına başladığını belirtmişti. 

Yıldırım, harekatta şu ana kadar yaralı askerin bulunmadığı bilgisini verdi.

Şu ana kadar Afrin'in Türkiye'ye bakan Kürt Dağı bölgesinden 7-8 kilometrelik bir ilerleme sağlandı. Şu anda ikinci hamlenin hazırlıklarının yapılıyor.

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