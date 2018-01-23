Afrin'de şehit olan astsubay'ın vasiyeti

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:23

Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan şehit oldu. Özalkan'ın göreve gitmeden önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'deki terör örgütüPKK/PYD'ye yönelik Zeytin Dalı harekatının üçüncü gününde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda teröristlerle girilen çatışmada Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan şehit oldu.



Şehit Musa Özalkan'ın sosyal medyahesaplarından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Şehit Özalkan Twitter hesabından vatan için şehitolmanın önemini vurguladığı 'Biz Aşkı, Vatan için canını verenlerden öğrendik' sabitlediği tweeti görüldü.







Osmanlı Torunu olmanın gururunu gösteren başka bir tweetin de Özalkan, '7 Cihan'a adaleti öğreten mazlumun yanında zalimin karşısında olan ecdadın torunları olduğunu' ifadelerini kullanıyor.







Afrin şehidi Özalkan attığı başka tweette şunları yazmış:



'Vatansızlığın nasıl birşey olduğunu anlamak için önce bir ananın kundakta ki çocuğunu değil cepheye taşıdığı mühimmatın üstünü örtmeyi neden tercih ettiğini anlamak gerek'







Şehit Özalkan'ın yine Afrin'e operasyona gitmeden önce vasiyetini arkadaşlarıyla paylaştığı ortaya çıktı. Özalkan vasiyetinde Telefer'de hiç görmediği ve tanımadığı “Türkmen Bala'ları”nı düşündüğü görüldü.



Özalkan'ın vasiyeti şu şekilde:



'Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer'deki Türkmen Bala'lar için anaokul-kresş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir. Aileme iletirsin telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun.'