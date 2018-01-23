Afrin'de son dakika

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:24

YPG'ye ağır darbe! Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum... Türk savaş uçaklarının bombardımana tuttuğu Raco bölgesindeki Ömer Uşağı köyü ve çevredeki beş stratejik tepe YPG terör istlerinden alındı.Bersaya Dağı'nı ele geçiren TSK destekli Özgür Suriye Ordu su'nu Reuters görüntüledi.Sıcak çatışma nın yaşandığı bölgede terör mevzilerine atılan Grad roketlerinin görüntüleri ortaya çıktı.Harekâtın başından beri çatışmaların sürdüğü Cinderes bölgesinin batısındaki Hammam köyü ve çevresindeki tepelerden de YPG'li terörist ler çıkarıldı. Böylece güneybatı cephesindeki Reyhanlı hattında terör cephesi yarıldı.Türk ordusu tarafından sınıra yerleştirilen çoklu roketatarlar, terör mevzilerini darmadağın etti. Anadolu Ajansı, cephe hattından sıcak fotoğraflar servis ediyor. Patlama sesleri Hatay 'ın sınır mahallelerinden net şekilde duyuluyor.Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, binlerce kişinin Afrin 'den kaçmaya başladığını duyurdu. Afrin'de internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi.

19.24: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Yarın iki başkan da telefonda görüşecek. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu" dedi.

19.15 : Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında çok kilit bir konumda olan ve terör örgütü PYD’den alınan Bersaya Dağı’ndaki Özgür Suriye Ordusu’nun fotoğraflarını Reuters haber ajansı geçti. Reuters’ın muhabiri Halil Aşhavi imzalı fotoğraflarda, Bersaya Dağı’nda ÖSO’nun silah ve mühimmatlarla görüntüleri yer alıyor. Fotoğraflarda Bersaya Dağı’ndaki yoğun sis ve yağmur yağışı dikkat çekerken, bölgenin ağırlıklı olarak çamurlu olduğu görüldü.

19.11: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.

18.30 : NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, NTV’ye verdiği özel röportajda, “Türkiye’nin güvenlik için ekstra talebi olursa görüşürüz. Genel Sekreter Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli temas halinde olmaktan ne kadar memnun olduğunu söylemem gerekiyor. Türkiye, YPG Ordusu konusunu koalisyon gündemine alabilir” dedi.

17.45 : Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde ant içerek harekât bölgesine gitti. Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden komandolar, zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti.

17.20 : Ankara ve Washington arasında Afrin diplomasisi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya gelecek.

16.50 : Raco bölgesindeki sıcak çatışmada terör mevzilerine atılan Grad roketlerinin görüntüleri ortaya çıktı. BM-21 adıyla bilinen roketlerin fırlatıldığı noktaları savaş uçakları da bombalıyor.

16.45 : Doğan Haber Ajansı, Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin girdiği Burseya dağında çatışmaların devam ettiğini aktarıyor. Fırtına obüsleri ve uçaksavarlar tarafından terör mevzileri dövülüyor. YPG'li teröristler, keskin nişancı atışlarıyla bölgeye tutunmaya çalışıyor. Bölgede yoğun yağmur ve sis var.

16.40 : Zeytin Dalı harekâtının sınır hattında yer alan Kilis ve Reyhanlı'ya bugün YPG'li teröristler tarafından bir kez daha roket atıldı. Anadolu Ajansı, Reyhanlı'ya isabet eden roketin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evlerin arasında bulunan zeytin bahçesine düştüğünü bildiriyor.

Kilis'te ise saat 16.10'da Atatürk Mahallesi'nde üç katlı bir evin çatısına isabet eden roket, maddi hasara yol açtı.

15.15 : Türk savaş uçaklarının bombardımana tuttuğu Raco bölgesindeki Ömer Uşağı köyü ve çevredeki beş stratejik tepe YPG teröristlerinden alındı. 30 yaşındaki Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, bugün bu bölgede şehit düşmüştü.

14.40 : Türk ordusu tarafından sınıra yerleştirilen çoklu roketatarlar, az önce terör mevzilerini darmadağın etti. Anadolu Ajansı, cephe hattından sıcak fotoğraflar servis ediyor. Patlama sesleri Hatay'ın sınır mahallelerinden net şekilde duyuluyor.

13.50 : Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, binlerce kişinin Afrin'den kaçmaya başladığını duyurdu. Gözlemevi'ne göre; Esed rejimi güçleri, Halep'e doğru gitmeye çalışan bu kişileri, kontrol noktalarında durduruyor.

13.40 : Doğan Haber Ajansı foto muhabiri, sınırda bulunan Kilis Gülbaba'da bugün bu fotoğrafı çekti. Terör mevzilerine atılan topların sesi Gülbaba köyünden duyuluyor. Sis ve yağış altında devam eden operasyonda sınır hattında geniş güvenlik önlemi var, sınıra giden yollar gazeteci ve sivillerin geçişine kapatıldı.



13.15 : Harekâtın başından beri çatışmaların sürdüğü Cinderes bölgesinin batısındaki Hammam köyü ve çevresindeki tepeler teröristlerden alındı, Reyhanlı hattındaki terör cephesi yarıldı.

Cinderes'ten Afrin'e kadar düz bir vadi bulunuyor ve Afrin harekâtının devamı için hayli stratejik bir nokta. Böylece, Zeytin Dalı harekâtının dördüncü gününde YPG'li teröristlerden geri alınan yerlerin sayısı 15 oldu.

12.00 : Reuters haber ajansı, bu sabah Afrin sınırından çok çarpıcı fotoğrafları dünyaya servis etti. Foto muhabiri Ümit Bektaş imzalı karelerde, Kırıkhan'ın Yalankoz mevkisinde taarruz emri bekleyen askerler var. Bölgede çok sayıda tank göze çarpıyor.

11.45 : Anadolu Ajansı: Klis'te sınırda konuşlu birlikler, YPG'nin terör hedeflerine top atışı gerçekleştiriyor. Patlama sesleri bazı sınır köylerinden de duyuluyor.

11.25 : Türkiye-Suriye sınırındaki Hammam köyü yakınlarında şiddetli çatışmalar var. Köy, Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Terör örgütü YPG'nin sosyal medya hesapları, cephede yenildikçe yalanın dozunu artırıyor. Son propaganda ise sivil kıyafetli Türk güçlerinin saldırı düzenlemesi.

11.00 : Ankara'da bugün önemli konuklar var. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Afrin harekâtını görüşmek üzere bugün başkentte temaslarda bulunacak.

10.25 : Zeytin Dalı harekâtını sayfalarına taşıyan bir başka gazete, Financial Times. Gazetenin haberinde, "Suriye'de tüm bu olan biten bir yandan da ABD dış politikasının nasıl bir kargaşa içinde olduğunu, Moskova etkisini artırırken ABD'nin bölgesel gelişmeleri şekillendirme becerisini nasıl yitirdiğini de gösteriyor" deniyor.

09.35 : Sosyal medya üzerinden Afrin harekâtını kullanarak terör propagandası yapanlara yeni gözaltı. İzmir'de HDP İl Başkanı Çerkez Aydemir'in de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Mersin'de polisin yakaladığı beş kişinin evlerinde tabanca ve mermiler bulundu.

08.45 : Dünya medyası Afrin harekâtını sayfalarına taşımaya devam ediyor. İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberden bir bölüm:

"Türkler, YPG'lilerin ABD tarafından eğitilip silahlandırılması fikrini hazmetmek istemiyor. Ankara, Suriye'de YPG'ye bir alan açılması durumunda ABD'nin verdiği silahların sınırın Türkiye tarafına sızacağı ve Türkiye'ye karşı kullanılacağı uyarısını yapıyor. Bu hiç de çılgınca bir iddia değil. YPG'nin en deneyimli militanları, Türkiye'den Suriye'ye geçip örgüte dahil olan PKK'lılar. IŞİD'e karşı savaş noktalanmışken aynı silahlı gruplar tekrar sınırın Türkiye tarafına geçebilir.

...Afrin operasyonunun zamanlaması da manidar. Harekât, ABD'nin sınır güvenlik gücü açıklamasından sadece bir hafta sonra başlatıldı. Sınır gücü açıklaması, Ankara için Washington'un YPG'ye desteğini IŞİD sonrası dönem sürecinde de devam ettireceği yönünde bir sinyaldi. Türkiye için bu adımla ABD fazla ileriye gitti."

08.00 : Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi.

07.40 : Türk ordusu, Reyhanlı'ya atılan roketlerin ateşlendiği Cinderes bölgesini top mermileriyle dövüyor.

07.35 : Rus Kommersant gazetesine konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Kirill Semyonov "Moskova'nın Kürtlere hiçbir borcu yok" dedi.

07.30 : Gece yarısı YPG'liler Mare önlerinde ÖSO hatlarını yarmayı denedi ancak çok sayıda pikap araçla gelen teröristler püskürtüldü.



07.20 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekâtı yöneten komutanlardan video konferans aracılığıyla bilgi aldı. Zeytin Dalı operasyonunu yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le görüşen Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep valilileriyle de bağlantı kurdu.



07.15 : ABD'den Zeytin Dalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz" dedi.

07.10 : Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin dün girdiği Burseya Dağı'nda gece boyunca silah sesleri kesilmedi, YPG'li teröristlerin dağa hendekler kazdığı ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Burseya Dağı yakınından fotoğraflar geçiyor.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının dördüncü gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyor olacağız.

