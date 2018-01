Afrin'de son durum

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 00:08

22.12: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı illerden gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Askeri personel tarafından tırlardan indirilen tanklar, sınır birliklerine sevk edildi.

22.04: ABD'den YPG'ye verdiği silahlarla ilgili açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz" denildi.

21.58: Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen 2 roket, Reyhanlı ilçesi jandarma karakolu yakınlarına düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

21.02: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önemli." dedi. Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasında doğrudan temasta bulunulması çağrısı da yaptı.

20.54: TSK, harekâtın ilk beş gününde 306 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

20.28: Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 havan mermisi, saat 19.15'te Azez İlçe merkezindeki boş araziye düştü. Gürültüye meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

20.02: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir" ifadelerine yer verildi.

19.42: Hatay'daki Harekat Merkezi'nde askeri yetkililerden Afrin'deki operasyonla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Operasyon teröristleri temizlemek için yapılıyor. Afrin, terörden temizlenince asli sakinlerine teslim edilecek. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Afrin harekatı netice alınıncaya kadar sürecek." diye konuştu.

18. 40: TSK ve ÖSO, Afrin kırsalındaki Aboudana köyünü terör örgütü PYD'den aldı.

18. 27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. Erdoğan'ın, Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel ve diğer askeri yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

16.20 : İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı, Afrin harekâtına katılan helikopterlerin fotoğrafını servis etti. Operasyonu tamamlayan iki Atak helikopteri, Hatay'daki üsse döndü.

15.30 : Almanya, Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu projesinde kararı yeni kurulacak koalisyon hükümetine bıraktı. Projeyi ele alacak komisyon toplantısı ertelendi. Reuters, gelişmeyi son dakika koduyla duyurdu.

14.45 : Afrin'deki yabancı teröristlerin fotoğrafları ve videoları, terör hesapları tarafından yayınlandı. YPG, dün yaptığı açıklamada onlarca yabancının Afrin'de olduğunu itiraf etmişti.

14.20 : YPG'li teröristler tarafından Kilis'e atılan roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camii'nde yaşamını yitiren Muzaffer Aydemir ile Suriye kökenli Tarık Tabbak, bugün yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Tabbak'ın tabutunun üstüne hem Türk hem de Suriye bayrağı örtüldü.





13.40: TSK: Afrin harekâtında 303 terörist etkisiz hale getirildi.

13.35: ABD'nin güvenli bölge önerisine yanıt veren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Washington'ın bu noktaya gelmesi önemli. Ancak Türkiye ile ABD arasında güvensizlik var. ABD'nin söyledikleri başka icraatleri başka oluyor. ABD'nin söyledikleri sahada yankılanmıyor.

13.30 : Günlerdir çatışmaların devam ettiği Burseya Dağı'nda Türk tankları ilk kez görüntülendi. Tankların girdiği terör yuvasından fotoğraf paylaşıldı.

12.40 : Canlı olarak yakalanan YPG'li yedi terörist, Hatay'a getirildi. Teröristlerden üçü tutuklandı, dördünün işlemleri sürüyor.

12.20 : Anadolu Ajansı, sınır hattındaki duvar blokların kaldırılıp Türk tanklarının Afrin'e doğru girişini gösteren fotoğrafları servis etti. TSK ve ÖSO'nun yakaladığı PYD/PKK mensubu 7 teröristten 3'ü tutuklandı, 4'ünün işlemleri sürüyor.

12.10 : Doğan Haber Ajansı, Burseya Dağı'nın tamamen teröristlerden temizlenmesinin ardından yeni hedefin Bafelyun Tepesi olacağını bildiriyor. Kilis'e roket atılan noktalardan biri, Bafelyun Tepesi.

11.30 : Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, dün YPG'li teröristlerin roket attığı Kilis'teki tarihi Çalık Camii'nin fotoğraflarını dünyaya servis etti. İki vatandaşın yaşamını yitirdiği caminin aldığı hasar, gün ağarınca net şekilde görünüyor.

11.00 :

İran'ın Urumiye kentindeki Türkiye başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapmak isteyen terör yandaşlarına izin verilmedi. Urumiye, Türkiye sınırına 50 kilometre mesafede.

10.55 : İhlas Haber Ajansı: Azez'de bu sabah cepheye giden komandolar yeminlerinde "Kuzey Irak’ta, Azez’de, Suriye’de her zaman ve her yerde, hazır daima hazır" ifadelerini kullandı.

10.20 : Gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Cinderes bölgesinde bu sabah şiddetli çatışma var. Türk ordusu tarafından top atışlarıyla dövülen terör mevzilerinden patlama sesleri geliyor. Cinderes, Reyhanlı'nın kuzeyinde yer alıyor.

09.35 : Türk jetleri, Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan PKK toplanma merkezini vurdu. Suriyeli aktivistler, ilçedeki hastaneye çok sayıda PKK'lı teröristin cesedinin getirildiğini bildiriyor.

09.00 : Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.

08.40 : Türk savaş uçakları, Menbic'in batısına hava saldırıları düzenledi. Birçok farklı noktadaki YPG'liler vuruldu, Arima kasabası ve Yağızlı köyündeki terör mevzileri bombalanan hedefler arasında.



08.20 : YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri yakıldı. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

08.00 : Türk ordusu ve ÖSO güçleri, gece boyunca Cinderes bölgesini hedef aldı. Jetlerin bomba yağdırdığı bölge ayrıca top atışlarıyla dövdü. Saldırıların yoğunlaştığı yer, Hammam ve Kefr Safra köyü.



07.50 : Günledir şiddetli çatışmaların sürdüğü Burseya Dağı'nda YPG'li teröristlerin temizlendiği tünellerin görüntüsü ortaya çıktı. Video kaydında, Türk özel kuvvetler askerleri yer alıyor.

07.35 : Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin harekâtının ilk beş gününde 287 YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.



07.15 : Harekâtta son durum... İlk beş günde delinen YPG'nin terör hatları mavi renkle görünüyor.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının altıncı gününde tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.