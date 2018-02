Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 13:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'den sonra İdlib'i çözeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,"Afrin ve İdlib'i çözeceğiz. Mülteci kardeşlerimiz tekrar topraklarına dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu kişiyi biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan , "AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et. Ben bu makamda, görevde durmam çekilirim. Sen ispat edemezsen çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu. Ona kalsa 'Esed ile masaya oturun da bu işi konuşun' diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız?" diye konuştu.TTB ve Türkiye Barolar Birliği'ne de sert çıkan Erdoğan, "Türk ve Türkiye ismini kullanamayacaksınız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı 'nda konuştu. Suriyeli mültecilerin kendi topraklarını döneceğini söyleyen Erdoğan, '

"Ülkemiz içinde örgütlenmiş ihanet odakları birbiri ardına harekete geçti" diyen Erdoğan'ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Türkiye her alanda büyüdükçe önümüze çıkan sorunların da çapı artıyor. Geçtiğimiz 15 yılda tüm sabotajlara, oyunlara, senaryolara rağmen büyük bir titizlikle koruduğumuz güven ve istikrar ortamı sayesinde kısır döngüyü kırmayı başardık. Bölgesel ve küresel güç olarak sürekli yükseldik. İç kaynaklı istikrarsızlık çıkarma gayretleri son 5 senede çok farklı görünüm kazanmaya başladı. Bu gaye ile FETÖ'nün emniyet, yargı, ordu, iş dünyası ve diğer alanlardaki tüm gücünü seferber ettiğini gördük.

PKK'nın yoğun ve cüretkat saldırılara giriştiğini, şehirleri işgale yeltendiğini gördük. DEAŞ bir yerlerden emir verilmişçesine ülkemize saldırmaya başladı. AB'nin verdiği tüm sözleri çiğnemek pahasına ülkemize cephe alması da aynı döneme denk geliyor. Bizim meşrebimizde, dostlarına, kardeşlerine, komşularına sırt dönmek yoktur. Tüm kardeşlerimize sınırlarımızı ve kalplerimizi açtık. İslam adına Müslümanları katleden bir terör örgütü bahane edilerek bir başka terör örgütünün bölgemizde palazlandırıldığını görünce artık daha fazla bekleme imkanımız kalmadı.

3 BİNE YAKIN DEAŞ'LIYI DERDEST ETTİK

Türkiye'yi meşgul etmek için kurulan tuzakları birer birer bozarken asıl hedeflerimizden de kopmadık. Fırat Kalkanı ile ilk fiili müdahalemize başladık. 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. 135 bin mülteci kardeşlerimizin tekrar topraklarımıza dönmesini sağladık, oraları imar ettik.

3.5 MİLYONU BURADA İLANİHAYE SAKLAYACAK HALİMİZ YOK

Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı konu. Ama bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Rusya ve İran ile birlikte İdlib'de güvenli bölge adımlarını attık. Son olarak Afrin'e Zeytin Dalı operasyonunun düğmesine bastık.Zeytine yemin olsun ki dedik, Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hamdolsun askerlerimiz adeta orada destan yazıyorlar. 1028 terörist etkisiz hale getirildi. Her türlü alçaklığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz hep beraber temizliyor.Zeytin Dalı operasyonunda da pek çok gerçeği farklı boyutları ile görme imkanı bulduk. Verdiğimiz her şehidimiz tabii ki yüreğimizi yakıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ESED YANITI

Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? Afrin'e gitmeyin, fazla içeri gitmeyin. Senden mi alacağız emri. Bize milletimizin emri var, emri. Ona kalsa 'Esed ile masaya oturun da bu işi konuşun.' diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle el ele kol kola dolaşabilirsiniz. Teröristlerle beraber kalkar, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Adaletsiz bir adalet anlayışıyla yürüyüş yapabilirsiniz ama biz, terör örgütlerinin icazetiyle yola çıkanlarla beraber bugüne kadar yol yürümedik ve bundan sonra da yürümeyeceğiz.

İSPAT ET GÖREVİ BIRAKACAĞIM...

Utanmadan, sıkılmadan bizim DEAŞ ile işbirliği yaptığımız söylüyor. Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok. Ne zaman bunu ispata davet ettiysem hiçbir zaman ispat etmemiştir. AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et. Ben bu makamda, görevde durmam çekilirim. Sen ispat edemezsen çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu. DHKP-C ile yürüyen birisi. Bunlardan bir şey olabilir mi ya? Senin bu kağıtlarına biz alıştık. Bazı televizyonlarda bizim DEAŞ ile ilgili söylediklerimizi açık ve net ortaya koyuyorlar. Çık açık ve net konuş. Bunlar terör örgütürüdür de. Ben El Nusra terör örgütüdür dedim, diyorum. Sen de DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni. Onların desteği ile Hakkari'de miting yapacak kadar zavallısın sen.

"BUNLAR NE HUKUKU, NE HEKİMLİĞİ, TABİPLİĞİ KENDİ SALTANATI ALTINA ALAMAZLAR"

Bu ara tweetler atıyorlar. Neymiş o, biz 'Türkiye ve Türklük' kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliğinin isminden 'Türk'ün kaldırılmasını istediğimiz için... Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. TBB'nin de Türkiye'ye layık olan hiçbir yanı yok. Bunlar ne hukuku ne hekimliği, tabipliği kendi saltanatı altına alamazlar. Çıkartılacak olan kanunla, Bakanlar Kurulu ile tüm hekimler, hukukçular kendi derneğini kurabilecekler. Kalkıp tweet'lerle ev sahibini bastırmaya kalkıyorlar. Kullanamayacaksınız, ne Türk kavramını ne Türkiye ismini. Şimdi çıkarılacak kanunlarla, çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla, bu ülkede tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek.

SÖZDE AYDINLARA YAZIKLAR OLSUN

İçeride artık ihanet boyutlarına varan tavırları sizler de görüyor, takip ediyorsunuz. Bunların içinde ülkemiz bir başka devlet ile savaşa girse, safını karşı taraftan söyleyeceğine kadar olan var. Bunları CHP'de görebilirsiniz. Sırf Türkiye düşmanlarına malzeme vermek için operasyonlarımızda sivillerin hedef alındığı iddiasını ortaya atabilecek kadar alçalanlara rastladık. Bunlar AB'de PKK'yı terör örgütü ilan etti. İlan ettiği halde bunların paçavrasını nasıl oluyor da bunlar boyunlarına asıyorlar. Bunlarla birlikte hareket edenler, onlar da aynı. Onları hiçbir zaman samimi bulmadığımız yüzüne yüzüne vuracağız. Sözde aydın, akademisyen, sanatçı kisveli kişilere de yazıklar olsun diyorum. PKK'ya, PYD'ye terör örgütü demeye dili varmayanlara milletimizin ilk fırsatta söyleyecekleri bir çift sözü elbette vardır.

İSİM VERMEDEN İRAN'I ELEŞTİRDİ

Bizden Suriye topraklarından bir an önce çıkmamız gerektiğini söyleyenleri duyuyoruz. Bunların mantığına göre, 'PKK, DEAŞ Suriye'de olabilir, Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke, çeşitli görüntü ve bahaneler altında Suriye'de olabilir, İsrail canı istediği zaman Suriye'de operasyon yapabilir, Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye'de olamaz.' Var mı 25 kuruşa simit ya? 700'ü aşkın taciz atışı yaptılar 100'e yakın kardeşimiz şehit oldu. Biz hala seyredeceğiz. Hasbinallah. 13-14 yaşındaki çocukları eğitip bunları savaş meydanlarına gönderiyorlar. Bazen sözün bittiği yer vardır ya. Bu konu da öyle. Bunlara kalsa bize yağmurlu havada bir bardak su bile vermeyecekler.

BAŞKA ÇARE YOK KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESECEĞİZ

Dün Dışişleri Bakanımı İran'a gönderdim, bu sabah Putin ile görüşme yaptık. Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Çünkü, Türkiye olarak biz burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mecburuz. Bunun başka çıkar yolu yok. Suriye'nin de Irak'ın da gönül coğrafyamız diğer yerlerin de bizim için kendi topraklarımızdan farklı olmadığını söylüyoruz. Bizim için Suriye halkı önemli, Esed değil. Devlet terörü estirmiştir. Hala da öldürmeye devam etmektedir. Bziim derdiğimiz 3.5 milyon Suriyeli kardeşlerimize, evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamaktır. Samimi olanlar buyursunlar, her türlü hizmeti yapalım.

ŞU ANA KADAR YAPTIKLARIMIZ DAHA ISINMA TURLARI BİLE SAYILMAZ

Terör örgütü DEAŞ dediler ona karşı mücadele dediler mücadeleyi bir başka terör örgütü PYD YPG ile yaptılar. Gel bizimle beraber yap. Biz sizin generallerin söylediklerini uygun bulmadık dediler. Bak sizinkiler doğru söylemiyor. Bu bölgeyi biz biliriz. Terörist teröristle yok edilmez yanlış yapıyorsun Sayın Trump dedim kendisine. O yine onlara baktı. Siz yolunuza biz yolumuza dedik. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz.

ASIL BÜYÜK HAMLE SONRA...

Asıl büyük hamlelerimizi inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu nedenle 2019 kritik bir tarihtir. Artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay kolay olmayacaktır. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır. Bir asır önce çekildiğimiz toprakları yüreğimizden sildiğimizi sananlar yanılıyorlar. Öyle olmadığını bildikleri için hepimizi birden hedef alıyorlar. Milletimiz bu büyük oyunun farkındadır. Siyasi, ekonomik, askeri, kültürel olarak yıllarca hep kilitlendik, kaldık. Kendi uçağımızı, kendi otomobilimizi yapmaktan kendi silahımızı yapmaya pek çok girişim engellendi. Bugün pek çok konuda sıfırdan başlayarak kendimize yeni bir savunma sanayii inşa etmeye çalışıyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği ile bu meselenin de üstesinden geleceğiz.

Hedef Kızıl Elma diyor Kızıl Elma elma ağacı değil onun anlamı çok ama çok büyük. O gidebileceğin noktanın sonudur gidersin bitmez. Bizim Mehmetçiğimizden daha imanlı inançlı bir asker dünyada var mı? Şahsen ben görmedim duymadım.Suriye sınırımızın tamamını teröristlerden arındıracağız. Irak'tan tehdidi ortadan kaldırana kadar orada da gereğini yapacağız."