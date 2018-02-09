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Ahmet Kaptan'' Bağımsız Mahkemelere Yapılan Saldırıları kınadı

Sendikal Platform, son günlerde, ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olan bağımsız yargıya yapılan saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, saldırıları şiddetle kınadı.

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 22:59
Ahmet Kaptan'' Bağımsız Mahkemelere Yapılan Saldırıları kınadı

Ahmet Kaptan'' Bağımsız Mahkemelere Yapılan Saldırılara Son Verilsin''

Sendikal Platform, son günlerde, ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olan bağımsız yargıya yapılan saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, saldırıları şiddetle kınadı.

Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Ahmet Kaptan, hukuk sisteminin koruyucusu olan bağımsız mahkemelere yapılan saldırılara son verilmesi çağrısında bulunarak, bu konuda sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Kaptan, Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımcılığına dayalı söylemlerle ülkede yaratılmaya çalışılan çatışma ortamının yaşanan gerginliği daha da tırmandırdığına işaret ederek, “Basın özgürlüğüne karşı yapılan saldırılar ve Kıbrıs Türk halkının demokratik kültürüne hiç uymayan olaylar toplumu derinden yaralamıştır” dedi.

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