AHMET KURAL'A 16 AY 20 GÜN CEZA!

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:54

Adliyeye ilk olarak Kural geldi. Davaya Sıla Gençoğlu da katıldı. Davada taraflara son sözleri soruldu. Mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere ara verdi. Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Ahmet Kural, davanın ikinci duruşması için avukatıyla birlikte adliyeye geldi. Dava 09.30'da başladı. Davada hakim taraflara son sözlerini sordu.

KURAL: BEN MASUMUM

Davada son sözü sorulan Ahmet Kural son sözünde “Bana uyuşturucu kullandığım şekilde iftira atıldı. Hem bana hem de müştekiye test yapılmasını istiyordum. Kimin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ortaya çıkacaktır. Son olarak ise ben kimseyi darp etmedim. Tehdit etmedim. Hakaret etmedim. Masumum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Duruşmaya, karar verilmek üzere ara verildi.

İŞTE AHMET KURAL’IN İFADESİ

Ahmet Kural avukatı Sibel Aydın: Bu mahkeme adil bir yargılama yapmamaktadır. Tek taraflı ve görgüye dayalı olmayan ve Sıla'nın tanıklarının dinlemesine rağmen bu davada bizim savunma hakkımız varken tanıklarımızı dinlemiyorsunuz ve reddini istiyoruz.

Ahmet Kural vekili Ahmet Kurtluoğlu, “mahkeme hakeminin reddini istiyoruz” red sebeplerimizi söylemeden, red sebeplerinin gerekçesini duymadan, peşin bir kararla red vermenizi anlayamıyoruz.

Avukatların tanıkları dinleme talebini reddeden hakime sinirlenen Ahmet Kural ‘Savuma hakkımı elimden alıyorsunuz’ diyerek sesini yükseltti. Ahmet Kural, kendini savunuyor… İlk sözü evden çıkarken seni bitireceğim diyen bir hanımefendi, projesine kurban oluyorum. Kariyerimin, ailemin ve kamuoyunda beni bitirmeye yönelik bir projedir. İtibarımı kariyerimi ve mesleğimi lekelediği iftirasını kanıtlamak için hem kendisinden hem de benden uyuşturucu testi istiyorum. Ailemin evine geldiğinde uyuşturucu etkisi altındaydı.

CEZASI ERTELENDİ



Ahmet Kural’a, tehditten 7 ay 15 gün, yaralamadan 5 ay, hakaret suçunda 4 ay 5 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

DURUŞMA SONRASI SILA’NIN AVUKATI KONUŞTU



Duruşma sonrası konuşan Sıla’nın avukatı şu ifadeleri kullandı “Karar sonrası açıklama yapan Sıla Gençoğlu’nun avukatı menfur bir hadise yaşandı. Hukuk yollarına başvurduk. Kural hakkında şikayetçi olduk. Bugün yargı son noktayı koydu. Kural’ın kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçundan mahkum etti. Sanığa 16 yıl 20 gün ceza verdi. Bu hapis cezasının ertelenmesine karar verdi. Uyuşturucudan almış olduğu 10 aylık hapis cezası da uygulanacak. Bu süreçte algı operasyonları ve manipülasyonlar yapıldı. Bir haber bültenine video sunuldu. Adli Tıp Kurumu raporu var dendi. Parayla alınan özel bir rapordu. Adli Tıp Kurumu başkanı bile resmi bir açıklama yaptı. Bazı basın kuruluşları bu manipilasyonlara alet oldular. Mahkeme karar verdiği için Sıla hanım konuşacak. Adil yargılamayı engellemeye çalıştılar ama Yüce Türk adaleti tecelli etti”