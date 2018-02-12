Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 12:05

KITSAB UFTAA AİDAT’INI ÖDEMEDİ

KKTC’NİN TEMSİLİYETİ TEHLİKEDE TURİZM BAKANLIĞI DEVREYE GİRMELİ 50 yıldır Dünya Turizm Sektörüne yön veren ve 65 ülkeden üyesi olan UFTAA’ya (Global Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu) AİDATI ÖDENMEDİ DİYE KKTC’NİN TEMSİLİYETİ İPTAL EDİLİYOR.

38 yıl büyük uğraşı sonucu KKTC’nin temsiliyetinin sağlandığı UFTAA’ya KITSAB’ın (Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği) gerekli aidatı ödenmemesi halinde üyeliğinin iptal edileceği öğrenildi.

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Uluslararası Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu’nun (UFTAA) 5-7 Şubat tarihlerinde Tel Aviv’de düzenlediği kongrede KKTC’yi KITSAB Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan bireysel olarak temsil ettiğini açıkladı.

AHMET NECATİ ÖZKAN, KKTC’Yİ UFTAA KONGRESİNDE TEMSİL ETTİ Uluslararası Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu’nun (UFTAA) 5-7 Şubat tarihlerinde Tel Aviv’de düzenlediği kongrede KKTC’yi KITSAB Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan bireysel olarak temsil ettiğini açıkladı.

Kongrede Ahmet Necati Özkan’a ‘Award of Appreciation’(Takdir Ödülü) plaketi verildi. Özkan, konuyla ilgili açıklamasında, ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Belçika, Çin, Japonya, Hindistan, Türkiye, Kenya ve Güney Afrika gibi ülkelerin temsil edildiği kongrede KITSAB’ın yer almamasının, yıllık aidatın ödenmemesinin ve bunun genel kurulda anons edilmesinin siyasi yönden KKTC için çok üzücü olduğunu belirtti. Ahmet Necati Özkan, yıllarca mücadele ederek, Rumların ambargosunu ezerek 38 yıl uğraş sonucu UFTAA’ya üye yaptığı KITSAB’ın aidatın ödenmemesi halinde üyeliğinin iptal edileceğine işaret ederek, aidatın derhal ödenmesini talep etti .