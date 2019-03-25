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AHMET TEMA HAYATINI KAYBETTİ
AHMET TEMA HAYATINI KAYBETTİ
Lefkoşa'nın iz bırakmış kimliklerinden, Ahmet Tema hayatını kaybetti
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Giriş Tarihi:
25 Mart 2019 Pazartesi 09:51
Kara Çete ve Volkan örgütlerinin içinde yer almış ve Dr. Fazıl Küçük'ün yakın korumalığını yapmış olan Ahmet Tema yaşamını yitirdi.
Tema, uzun bir hastalık döneminden sonra hayata gözlerini yumdu.
“Sarışın Ahmet" olarak tanınan Ahmet Tema’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.
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