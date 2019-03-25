AHMET TEMA HAYATINI KAYBETTİ

Giriş Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:51

Kara Çete ve Volkan örgütlerinin içinde yer almış ve Dr. Fazıl Küçük'ün yakın korumalığını yapmış olan Ahmet Tema yaşamını yitirdi.Tema, uzun bir hastalık döneminden sonra hayata gözlerini yumdu.“Sarışın Ahmet" olarak tanınan Ahmet Tema’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.