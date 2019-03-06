AJAX, REAL MADRİD'İ YERLE BİR ETTİ

Giriş Tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba 11:52

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında Ajax'ı ağırladı. Amsterdam'daki ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, evinde ise neye uğradığını şaşırdı. Ajax sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Hakim Ziyech, 18. dakikada David Neres, 62. dakikada Dusan Tadic ve 72. dakikada Lasse Schöne kaydetti. Real Madrid'in tek golü ise 70'te Marco Asensio'dan geldi.

Bu sonuçla Ajax, adını çeyrek finale yazdırırken, La Liga'da havlu atan ve Kral Kupası'ndan elenen Real Madrid, üç senedir kazandığı Şampiyonlar Ligi'ne de erken veda ederek hüsran yaşadı.