AK OCAKLARINDAN HÜKÜMETE DESTEK

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:57

KIBRIS AK OCAKLARI, HÜKÜMETE BAŞARILAR DİLEDİ

Kıbrıs Ak Ocakları Genel Başkan Levent Kanioğluları, güvenoyu alan 40. hükümete başarılar diledi. Yazılı bir açıklama yapan Kanioğulları, “Ülkenin içinde bulunduğu hassas ortamda tüm ayrışmaları bir kenara koyup hizmet odaklı bir siyaset izleyerek başarılı olmalarını ve de malum zihniyetin görünenin aksine perde gerisinde devleti teslim ettiği yapılara karşı etkin bir şekilde mücadele etmelerini temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

Kanioğulları, bu dönemde elini taşın altına koyan dört partinin genel başkanlarına, halkın haklarını koruyan adımların atılmasında ve “devletin kılcal damarlarına kadar yerleşmiş olup hizmeti tıkayan etkenleri yok etme noktasında” desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti.