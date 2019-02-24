AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK KIBRIS KONUSUNA DEĞİNDİ

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:43

Çelik, Ceyhan ilçesinde, MHP'den yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de katılımıyla, partisinin Ceyhan Belediye Başkan Adayı Alper Boydak'ın seçim ofisi açılışına katıldı.

Çelik, buradaki konuşmasında CHP’nin politikalarını eleştirirken Kıbrıs konusuna da değindi.

Çelik şunları söyledi:

"Biz, Doğu Akdeniz'de, KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin haklarına halel getirmeye çalışan Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, 'Sakın ha bunu yapmayın, sakın ha yanlış bir adımın içine girmeyin, en sert karşılığı veririz, KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını sonuna kadar koruruz.' dediğimizde, Rum tarafından Yunan tarafından henüz cevap gelmeden bir CHP milletvekili çıkıyor ve 'Bizim orada ne işimiz var, orada gaz yok.' diyor. Bunu söylemek sana mı düştü, bunu söylemek sizin işiniz mi? Dolayısıyla şimdi bir cevap gerekiyor bu zihniyete. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumak yerine, KKTC'nin çıkarlarını korumak yerine, ülkemize karşı olanların çıkarlarını korumakla uğraşan bir zihniyete bir cevap verilmesi gerekiyor. Adana'nın her tarafında adaylarının söylediklerini görüyorsunuz. Adanalının ve Ceyhanlının hayatını daha ileriye götürmek için yaptıkları ve söyledikleri hiçbir şey yok."