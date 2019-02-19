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AKACAN, AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Girne’de karıştığı kavgayla ilgili yargılanan işadamı Bulut Akacan ve iki koruması Orçun Özorçun ile Vasıf Kurbanov dün Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzuruna çıktı.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:47
AKACAN, AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Girne’de karıştığı kavgayla ilgili yargılanan işadamı Bulut Akacan ve iki koruması Orçun Özorçun ile Vasıf Kurbanov dün Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzuruna çıktı.
Savunmanın talebi üzerine sanıkların davası evrak üzerinden ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, sanıkların davasının ağır cezada belirlenecek bir tarihte başlamasına emir verdi. Sanıklar Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Vahim zarar” “Ciddi darp” suçlarından yargılanacak.


Girne’de 7 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Bulut Akacan, Orçun Özorçun ile Vasıf Kurbanov, Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nun bulunduğu restorana gitmiş, Bulut Akacan ile Başay arasında tartışma başlamıştı. Çıkan kavgada Akacan ile Orçun Özorçun, Erhan Başay’ı darp ederken, Zeki Asımoğlu da Vasıf Kurbanov tarafından yumruklanmış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

(STAR KIBRIS)

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