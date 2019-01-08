AKACAN VE KORUMALARINA 3 GÜN TUTUKLULUK

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 13:55

İş insanı Bulut Akacan ve iki koruması dün akşam karıştığı kavga ile ilgili bugün mahkemeye çıkarıldı.

Eski Pronto Restoran Sahibi ve Çetinkaya Spor Kulübü Başkanı Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nun ciddi şekilde darp edildiği kavgayla ilgili, “ciddi darp” ve “vahim zarar” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 3 zanlı hakkında 3’er günlük tutukluluk kararı alındı. Konuyla ilgili şahadet veren polis memuru, kavganın alacak-verecek tartışması yüzünden çıktığı aktarıldı.

Öte yandan kavga sonrasında kafasından ağır yaralanan Zeki Asımoğlu’nun hafıza kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Olay nasıl olmuştu?

Girne’de dün aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan kavgada, eski Pronto Restoran sahibi ve Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay’ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu ciddi şekilde darp edilmiş, kafatası çatlamıştı. Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştı.

Polis, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, iş insanı Bulut Akacan, 24 yaşındaki V.G. ve 29 yaşındaki O.Ö. aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturan Erhan Başay'a elleri ve ayaklarıyla gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini bildirmişti.