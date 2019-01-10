"AKACAN'IN RAPORUNDA SEVK KARARI YOK"

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:13

Diyalog TV’de Aytuğ Türkkan’ın sunduğu ‘Detay’ isimli programa konuk olan İçişleri Bakan Ayşegül Baybars, Bulut Akacan’ın skandal nitelikli tutukluluk sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Süreci aktaran İçişleri Bakanı Baybars, “Tutuklu olan kişilerin ya da avukatların mahkeme esnasında doktor kontrolü talebinde bulunması üzerine mahkeme doktor kontrol emri verebilir. Bu olayda da 3 zanlının avukatı talebi üzerine, 3’ünün birden kontrolden geçmesini talep etti. Mahkeme de her zaman olduğu gibi kanaatini kullanıp bu izni verdi. İşte bundan sonraki süreç enteresan” şeklinde konuştu.

Bulut Akacan’ın, mahkeme emriyle doktor kontrolü amaçlı Girne Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Baybars, Girne Akçiçek Hastanesi’nin sevk izni olmadığını, sadece ileri tektik için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gönderebileceğini, özel hastaneye sevk kararını bir tek Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin verebileceğini kaydetti.

“TUTUKLULUK SÜRESİ BİR KISITLILIK HALİDİR”

Özel hastaneye sevk işleminin bir tutuklu için yaşanmaması gereken bir durum olduğuna dikkat çeken Baybars, “Çünkü tutukluluk süresi bir kısıtlılık halidir ve devletin kontrol ve gözetimindesiniz ve devletin yetkililerinin takdiri üzerine yönlendirebilirsiniz. Bu nedenle devlet hastanelerinde tedavi görebilirsiniz” dedi.

“DOKTOR RAPORLARINI DA ALDIM SEVK KARARI YOK”

Konuyla ilgili soruşturma açılması için Polis Genel Müdürlüğü’ne bizzat dilekçe yazdığını zira bu durumun toplum vicdanını etkileyen bir konu olduğunu belirten Baybars, “Doktor raporlarını da alıp inceledim. Raporlarda, sevk kararı gerektirecek herhangi yazılı bir emir yok. Burada bir suiistimal meselesi olduğu aşikar” şeklinde konuştu.

“POLİS HAKKIN DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILACAK”

Konuyla ilgili şahsen ilgilendiğini vurgulayan Baybars, sevk konusuna ismi karışan polisin tespit edilmesinin ardından, hakkın disiplin soruşturması açılacağını kaydetti.

“POLİS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA BAĞLI OLMALI”

Olayın yaşandığı günden itibaren Başbakan ile istişare içinde olduğunu belirten Baybars, polisin Başbakan’a bağlı olduğunu söyleyerek, “Hedefim polisin İçişleri Bakanlığı’na bağlı olması. Ama şu an Başbakanlığa bağlı. İçişleri’ne bağlı olsa çok daha fazla yetki kullanabilecek bir noktada olurdum” şeklinde konuştu.

(K.POSTASI)