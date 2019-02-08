AKHİSAR AVANTAJI KAPTI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor ile Kasımpaşa, Akhisar'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi Cikalleshi ve Josue (P)'nin golleriyle 3-1 kazandı. Kasımpaşa'nın golünü ise Hajradinovic kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor ile Kasımpaşa, Akhisar'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi Cikalleshi ve Josue (P)'nin golleriyle 3-1 kazandı. Kasımpaşa'nın golünü ise Hajradinovic kaydetti.
"OZAN'I FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"