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AKHİSAR AVANTAJI KAPTI

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu maçın rövanşı, 26 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2019 Cuma 09:45
AKHİSAR AVANTAJI KAPTI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor ile Kasımpaşa, Akhisar'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi Cikalleshi ve Josue (P)'nin golleriyle 3-1 kazandı. Kasımpaşa'nın golünü ise Hajradinovic kaydetti. 

 

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