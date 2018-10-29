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AKINCI, ADEM İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski bakan ve milletvekillerinden Sonay Adem’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Adem’e tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diledi.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:04
AKINCI, ADEM İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski bakan ve milletvekillerinden Sonay Adem’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Adem’e tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diledi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, Adem’in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Eski bakan ve milletvekillerimizden Sonay Adem’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 
İlke ve idealleri uğuruna yıllarca büyük fedakarlıklar göstererek, mücadele vermiş olan bu arkadaşımıza tanrıdan rahmet geride bıraktığı yaslı ailesine ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim.”

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